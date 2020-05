Dove seguire lo storico lancio spaziale di SpaceX di stasera

27 Maggio 2020 – 11:28

Nella serata di oggi la NASA e la SpaceX di Elon Musk daranno il via a una missione senza precedenti: il lancio nello spazio di una navicella con equipaggio umano, per la prima volta effettuato in collaborazione con un’azienda privata. L’evento si potrà seguire online e in televisione: ecco dove, come e quando.

Fonte: Fanpage Tech