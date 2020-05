Arriva il ricettario ufficiale di Friends

27 May 2020 – 14:58

Il cast di Friends (foto: Getty Images)Che siate chef di talento come Monica o golosi mangia-tutto come Joey, poco importa. È in arrivo, per i fan della serie tv Friends, il ricettario ufficiale che raccoglie tante preparazioni ispirate alle puntate della mitica serie uscita 26 anni fa. Il libro, che si intitola Friends: The Official Cookbook e porta la firma di Amanda Yee, per il momento si può solo preordinare su Amazon. La data di uscita è prevista per il 22 settembre.

Insomma, per carpire i segreti dei manicaretti serviti nei vari pranzi del giorno del ringraziamento nell’appartamento più amato della tv, bisognerà pazientare ancora un po’. Proprio come per vedere l’agognata reunion del cast, annunciata, smentita e posticipata più volte. L’ultima, a causa dell’emergenza coronavirus: le riprese sarebbero previste dopo l’estate.

La copertina del libro (foto: Amazon)Ma una volta messe le mani sul volume (Insight Editions, 176 pagine, 29,99 dollari) potrete cimentarvi nei piatti che hanno segnato le 10 stagioni delle avventure dei personaggi di Friends. Le ricette, assicura la presentazione del libro, sono adatte a tutti i livelli e ognuna rimanda all’episodio in cui è apparsa sul piccolo schermo.

Tra le leccornie da riproporre agli amici nella propria cucina ci sono i biscotti della nonna di Phoebe, le patatine fritte Just for Joey Fries di Joey, il menu della festa degli amici ideata da Monica, il panino preparato con gli avanzi del Thanksgiving Day di Ross… E, naturalmente, l’improbabile zuppa inglese messa insieme da Rachel che contiene, per errore, anche manzo saltato con piselli e cipolle.

