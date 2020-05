Una nonna è stata costretta dal tribunale a cancellare da Facebook le foto dei nipoti

26 Maggio 2020 – 14:28

Non sempre la condivisione compulsiva di foto sui social network viene vista in modo positivo. In un caso avvenuto nei Paesi Bassi la madre di tre figli ha dovuto rivolgersi al tribunale per proteggere la privacy dei bambini, facendo cancellare alla nonna le loro foto caricate su Facebook e Pinterest.



Fonte: Fanpage Tech