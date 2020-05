Tutte le copertine dei primi fumetti Dc Comics pubblicati da Panini

26 May 2020 – 17:33

L’annuncio, arrivato lo scorso gennaio, sapeva di cambiamento epocale: dopo anni di pubblicazione sotto la Rw Lion, i fumetti della Dc Comics sono passati sotto l’egida della Panini Comics, che in Italia – fra l’altro – già cura le edizioni della grande rivale americana, la Marvel. Il passaggio di consegne doveva già avvenire lo scorso 2 aprile, ma le rotative si sono fermate a causa del coronavirus: ora l’inizio di quella che viene annunciata come una “nuova era” dei fumetti di Superman, Batman, Wonder Woman e compagni è fissato per il prossimo 4 giugno, quando nuovi albi e volumi saranno resi disponibili sia in formato cartaceo sia in digitale da Panini Comics.

Il nuovo corso Dc Panini Comics si articola in due linee: i periodici spillati o brossurati distribuiti in fumetterie ed edicole e i volumi destinati a fumetterie e librerie. Le 10 serie principali, distinte in albi spillati monografici, saranno due quindicinali (Batman, Superman) e otto mensili (Justice League, Wonder Woman, Batman/Superman, Lanterna Verde, Flash, Aquaman, Harley Quinn e DC Crossover, quest’ultima comprende fra le altre cose la miniserie Evento Leviathan). I numeri uno di questi titoli fanno parte della cosiddetta City Edition, perché ogni copertina è ambientata in una città italiana e firmata in esclusiva da artisti come Lee Bermejo, Simone Bianchi, Lelio Bonaccorso, Giorgio Cavazzano, Matteo Cremona, Gabriele dell’Otto, Emanuela Lupacchino, Milo Manara, Francesco Mattina e Andrea Sorrentino.

Le pubblicazioni avranno anche una versione in serie limitata e da collezione, la Museum Edition, senza elementi grafici in copertina e stampata a colori su carta Tintoretto da 250 grammi. A ciò si aggiungono, poi, 5 numeri alfa, albi celebrativi che fanno da compendio sulle storie di altrettanti protagonisti principali dell’universo Dc, ognuno accompagnato da una cover d’autore (anche in variante gold metallizzata): Mirka Andolfo firma la copertina di Wonder Woman, Jacopo Camagni di Flash, Giuseppe Camuncoli di Superman, Werther Dell’Edera di Lanterna Verde e Carmine di Giandomenico di Batman.

Da non perdere la collana Dc Best Seller, che ripubblicherà in formato tascabile le grandi saghe DC, a partire dal Batman di Scott Snyder e Greg Capullo, e i nuovi volumi Dc Black Label, con storie a sé, più crude e mature. In libreria arrivano poi: la collana Dc Library con le migliori storie di sempre (come Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller o Superman: L’Uomo d’Acciaio di Brian Micheal Bendis), la conclusione di Dc Rebirth, le storiche serie Vertigo, i corposi Dc Omnibus e i Dc Classics dalla golden e silver age del fumetto.

