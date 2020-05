Nostalgia delle vecchie icone dell’iPhone? Ecco come vederle di nuovo

26 May 2020 – 13:58

Icon Rewind è un piccolo sito che propone una versione speciale delle icone delle app per iPhone più amate, ispirata al look che avevano nelle prime versioni di iOS. Per ottenere le icone sulla home screen del proprio dispositivo basta visitare il portale, scegliere l'icona desiderata e seguire le istruzioni.



Fonte: Fanpage Tech