Minecraft Dungeons è arrivato su PC e console: ecco com’è

26 Maggio 2020 – 20:28

L’ultima incarnazione di Minecraft ha solo in parte a che spartire con il titolo capostipite della serie. Nel gioco occorrerà esplorare cunicoli e segrete mal illuminate, sconfiggere creature e accumulare tesori a più non posso, con la promessa di ore di divertimento per tutti i giocatori, anche online.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech