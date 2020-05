Le migliori cover per iPhone

26 May 2020 – 10:38

Un iPhone senza cover è praticamente nudo, esposto a decine di graffi e al rischio di rompersi a ogni caduta. Ecco perché investire in una buona cover è fondamentale. In commercio però ce ne sono a centinaia, ecco dunque alcuni dei modelli più gettonati per ogni singolo iPhone lanciato da Apple, da iPhone 7 in poi.Continua a leggere



Un iPhone senza cover è praticamente nudo, esposto a decine di graffi e al rischio di rompersi a ogni caduta. Ecco perché investire in una buona cover è fondamentale. In commercio però ce ne sono a centinaia, ecco dunque alcuni dei modelli più gettonati per ogni singolo iPhone lanciato da

Continua a leggere Un iPhone senza cover è praticamente nudo, esposto a decine di graffi e al rischio di rompersi a ogni caduta. Ecco perché investire in una buona cover è fondamentale. In commercio però ce ne sono a centinaia, ecco dunque alcuni dei modelli più gettonati per ogni singolo iPhone lanciato da Apple , da iPhone 7 in poi.

Fonte: Fanpage Tech