Il manubrio da palestra fai-da-te per allenarsi con le lattine

26 May 2020 – 12:10

Con tappetini, applicazioni e videolezioni a farla da padroni, in molti si sono ritrovati confinati a casa senza gli strumenti della palestra, con la necessità quindi di trovare, tra le altre cose, nuovi manubri per gli esercizi con i pesi. Tra chi ha optato per bottiglie di acqua o libri, c’è pure chi ha pensato di sfruttare lattine e cibi in scatola per l’occasione.

L’americana Emily Fukunaga è partita proprio dall’abbondanza di questi ultimi per creare MakeWeight, un manubrio fai da te realizzato in plastica e metallo e progettato per contenere in maniera salda proprio lattine e confezioni di cibi in scatola su entrambi i lati. Un modo per esercitarsi con pesi definiti, come pure avverrà con la versione successiva del manubrio, in grado di mantenere due scatole per lato (come si vede nella foto qui sotto).

Per portare sul mercato l’idea, la ragazza di Baltimora ha puntato sul crowdfunding (16 euro per un manubrio, 26 euro per la coppia), per ottenere i fondi necessari per realizzare gli stampi e produrre migliaia di pezzi. Ma a pochi giorni dalla scadenza la raccolta è ferma a poco oltre la metà della soglia prevista.

