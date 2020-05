Ecco in quali regioni partirà la sperimentazione di Immuni

26 Maggio 2020 – 11:28

La sperimentazione dell’app di tracciamento partirà in tre regioni e durerà una settimana: inizialmente Immuni sarà resa disponibile per gli utenti localizzati in Abruzzo, Liguria e Puglia.Continua a leggere



