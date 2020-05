Burger King lancia l’hamburger con tripla cipolla per “facilitare” la distanza sociale

26 Maggio 2020 – 15:04

(Foto: Burger King Italia)Più delle multe o degli assistenti civici potrebbe fare l’alito. Con la riapertura dei suoi locali nella fase 2, Burger King Italia lancia il Social Distancing Whopper: il classico hamburger con l’aggiunta di tre strati di cipolle crude. Pestilenziale per il fiato, geniale per tenere a bada chi tende ad avvicinarsi troppo.

L’iniziativa, ideata dal ramo italiano di Burger King, non è solo una trovata di marketing sul distanziamento sociale. Il panino con tripla cipolla si può davvero ordinare in tutti i fast food del gruppo, che hanno riaperto il 18 maggio introducendo diverse misure di sicurezza per adeguarsi alla fine del lockdown: dall’allontanamento dei tavoli ai divisori in plexiglass fino all’app che permette di prenotare il posto, ordinare e pagare.

A questi accorgimenti si aggiunge con ironia il Social Distancing Whopper, per la felicità degli amanti della cipolla (che, scommettiamo, hanno approfittato del lockdown per farne incetta senza sensi di colpa). Unica avvertenza? Occhio alle conseguenze-boomerang, se indossate la mascherina subito dopo aver mangiato l’hamburger…

Fonte: Wired