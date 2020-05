Joe Biden risponde alle domande a tema Joe Biden più cercate su Google

25 Maggio 2020 – 15:03

Joe Biden è stato senatore per lo stato del Delaware dal 1973 al 2009, due volte vicepresidente degli Stati Uniti sotto l’amministrazione Obama ed è in corsa per la Casa Bianca, avendo vinto le primarie del Partito democratico. Tuttavia, come dimostra questa Autocomplete Interview, ci sono persone che – impunemente – digitano sul motore di ricerca di Google la domanda “Joe Biden è democratico o repubblicano”? Insomma, a certi mancano proprio le basi: per fortuna in questo video è lo stesso Biden a fare chiarezza, rispondendo a quelle che a quanto pare sono le domande più comuni sul suo conto.

Di origini irlandesi, cattolico praticante, l’attuale candidato alla presidenza è stato eletto per la prima volta in Senato agli albori degli anni ’70. La politica di professione ha occupato gran parte della sua vita, e qualche utente si chiede se abbia mai davvero lavorato (una domanda intramontabile). La risposta è sì, in ogni caso: dopo essersi specializzato in legge all’ateneo di Syracuse, ha esercitato la professione legale. Tuttavia, fare politica non ti fa diventare billionaire come pensa qualcuno: “purtroppo”, aggiunge il buon vecchio Joe.

Biden non ha mai servito nell’esercito, a differenza del figlio Beau, scomparso prematuramente nel 2015, e non ha mai fatto parte di una confraternita all’università. Gli utenti di Google lo interrogano – si fa per dire – anche su immigrazione, armi ed economia. E vogliono capire cosa lo spinge a correre per la carica di presidente. La sua ricetta, spiega, è chiara: superare le divisioni messe in campo dal suo biondo avversario; ricostruire la classe media e la spina dorsale del paese; ritrovare lo slancio al miglioramento.

C’è anche un consiglio per coloro che aspirano a qualche carica pubblica, da uno che è stato eletto svariate volte: “Say what you mean, mean what you say and dont razionalize”. Insomma, parla come mangi, senza troppi orpelli. Tutto chiaro? Grazie, Joe.

The post Joe Biden risponde alle domande a tema Joe Biden più cercate su Google appeared first on Wired.

Fonte: Wired