I 50 migliori villain del cinema

25 Maggio 2020 – 9:04

Chiunque si sia mai ritrovato a dover raccontare una storia, e a prendere decisioni su come farlo, sa che azzeccare il cattivo, la minaccia o semplicemente la controparte, è molto più importante che centrare un ottimo protagonista.

Il villain rimanda a un tipo di trama radicalmente divisa in due, in cui ci sono i buoni e i malvagi, ai film di supereroi e ai cartoni Disney. Ma in un’accezione più grande, sono villain tutti quelli che si oppongono ai protagonisti, che mettono loro i bastoni tra le ruote e che hanno il carisma sufficiente per attirare, spaventare e ammaliare.

Ecco, quest’impossibile classifica prende in considerazione quei personaggi che, per l’appunto, si battono contro i protagonisti. Quindi, ci sono i grandi serial killer degli slasher, ma non ci sono personaggi come Don Vito Corleone, certamente non un buono, tuttavia protagonista della propria storia. Il punto era cercare di mettere in fila le minacce battendosi contro le quali i protagonisti escono esaltati.

The post I 50 migliori villain del cinema appeared first on Wired.

Fonte: Wired