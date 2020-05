Come usare lo smartphone come microfono

25 May 2020 – 15:08

(Foto: Pixabay)In questo periodo di telelavoro e di conferenze fiume al computer con colleghi sparsi per la Penisola (e resto del mondo), ci sono sempre più utenti che vogliono non soltanto ben apparire scegliendo una videocamera di qualità (nel caso, lo smartphone stesso), ma anche farsi sentire in modo nitido.

Acquistare un microfono esterno potrebbe essere la scelta più azzeccata, ma non è l’unica opzione perché – ancora una volta – il cellulare dimostra essere la migliore spalla. Ecco una serie di applicazioni per Android e iPhone per usare lo smartphone come microfono sia su pc Windows sia su Mac.

Come usare lo smartphone come microfono su pc Windows

La soluzione tra le più solide è quella del programma gratuito chiamato Wo Mic che presenta un software da installare sul computer e applicazioni per Android e iOs per lo smartphone. Una volta installati i client, si potrà scegliere se collegare il cellulare via bluetooth, cavo usb o wi-fi direct.

Per Android si può optare anche sull’app gratuita Microphone che offre peraltro anche un equalizzatore e un campionatore di frequenze ma richiede il collegamento via cavo aux al jack da 3,5 mm dunque può non essere per tutti i dispositivi. Stesso funzionamento anche per il gratuito Megaphone per iPhone.

Come usare lo smartphone come microfono su Mac

Non stupisce che nel mondo Apple la soluzione più semplice e di qualità sia quella che collega Mac a iPhone. in questo caso si passa dal menu Suono > Ingresso dopo aver collegato lo smartphone via cavo usb. Dunque, dall’app Audio Midi Setup che si trova dal menu di ricerca si abilita l’iPhone. Infine, basta scaricare un’app microfono gratuita per avere più controllo sui parametri dallo smartphone.

Con Android si può passare da Wo Mic descritto in precedenza.

A proposito di chiamate video, ecco cinque applicazioni da scaricare e le alternative a Zoom per chi cerca più sicurezza e privacy.

