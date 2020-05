App Immuni, l’esperto: “Il codice sorgente è ancora incompleto”

25 Maggio 2020 – 20:28

Impossibile valutare la bontà dell'app sulla base delle informazioni pubblicate in queste ore sotto forma di codice sorgente. La porzione fornita riguarda elementi che non dicono nulla sulla sicurezza informatica e la tutela della privacy degli utenti, e anzi fanno ipotizzare che i lavori su Immuni non siano a buon punto.



Fonte: Fanpage Tech