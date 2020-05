5 attività online (e offline) per far divertire i bambini chiusi in casa

25 May 2020 – 16:44

Le misure di lockdown per contenere la diffusione del coronavirus in Italia si sono allentate da qualche giorno, ma rimanere in casa resta decisamente consigliato da studiosi e amministratori. Per i bambini la situazione è particolarmente frustrante, ecco perché è importante continuare a prendersi cura della loro creatività e voglia di divertirsi.Continua a leggere



Le misure di lockdown per contenere la diffusione del

Continua a leggere Le misure di lockdown per contenere la diffusione del coronavirus in Italia si sono allentate da qualche giorno, ma rimanere in casa resta decisamente consigliato da studiosi e amministratori. Per i bambini la situazione è particolarmente frustrante, ecco perché è importante continuare a prendersi cura della loro creatività e voglia di divertirsi.

Fonte: Fanpage Tech