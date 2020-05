Se guardi troppi video, ora YouTube ti ricorda di andare a dormire

23 Maggio 2020 – 12:13

YouTube (Photo by Olly Curtis/Future Publishing via Getty Images)YouTube lancia una nuova funzione che avvisa gli utenti quando è ora di andare a dormire. Disponibile per il momento solo su desktop, l’impostazione invita a smettere di guardare i video quando si supera una certa ora della notte.

YouTube ha già attiva un’opzione che avvisa l’utente di fare una pausa dalla visione dei filmati quando questi vengono consumati uno dopo l’altro. Queste due notifiche aiuteranno molto quegli utenti che perdono la cognizione del tempo quando sono sulla piattaforma. Pertanto se anche a voi è capitato di accedere a YouTube per cercare un video musicale e, diverse ore dopo, ritrovarvi incantati davanti al filmato di una pressa idraulica che schiaccia una palla da bowling, allora forse queste funzionalità potrebbero tornare utili.

Entrambi i promemoria, per le pause e per andare a dormire, sono attivabili nel menù delle impostazioni generali dell’app di YouTube e facilmente individuabili grazie ai loro nomi: “Ricordami di fare una pausa” e “Ricordami quando è ora di andare a letto”.

Dopo aver impostato il promemoria per andare a dormire su On YouTube chiederà all’utente di selezionare un orario. Impostandolo l’applicazione invierà la notifica all’utente ricordandogli che in camera c’è il letto che lo sta aspettando. Se l’utente desidera finire il video prima di staccare da YouTube, può adoperare l’opzione ad hoc.



