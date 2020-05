Si torna a girare il seguito di Avatar. Facciamo il punto sulla saga di James Cameron

22 Maggio 2020 – 18:04

È notizia di queste ore: la produzione del kolossal fantascientifico Avatar 2, seguito del film campione d’incassi di James Cameron del 2009, riprenderà le riprese in Nuova Zelanda la settimana prossima, alla fine cioè di maggio. Erano state interrotte negli scorsi mesi per via del diffondersi del coronavirus, ma pare che ora le condizioni siano quelle di poter tornare a girare. Almeno così ha rivelato il produttore della pellicola Jon Landau, con tanto di foto su Instagram di uno degli avveniristici set che caratterizzano la megaproduzione: “Date un’occhiata al Matador, una vascello di comando ad alta velocità (in basso) e il jetboat Picador (in alto)”, ha aggiunto nella didascalia.

View this post on Instagram

Our #Avatar sets are ready — and we couldn’t be more excited to be headed back to New Zealand next week. Check out the Matador, a high speed forward command vessel (bottom) and the Picador jetboat (top) — can’t wait to share more.

A post shared by Jon Landau (@jonplandau) on May 21, 2020 at 2:47pm PDT

Con quasi 2,8 milioni di dollari guadagnati al botteghino di tutto il mondo, Avatar al momento dell’uscita ha rubato al Titanic dello stesso Cameron il trono di film più visto, primato che gli è stato tolto da Avengers: Endgame nel 2019. Il successo della prima pellicola e l’ambiziosa scala epica e tecnologica spinsero a progettare numerosi sequel: ai primi due inizialmente previsti se ne sono aggiunti altrettanti, per un totale di cinque film che andranno a comporre la saga. Dopo un ritardo di quasi due anni sulla tabella di marcia, per ora le date previste di uscita sono dicembre 2021, dicembre 2023, dicembre 2025 e dicembre 2027.

Nel novembre 2018 lo stesso Cameron ha annunciato che erano state completate le riprese in performance capture di Avatar 2 e Avatar 3, la cui lavorazione è proseguita in parallelo; nell’aprile 2019, invece, erano cominciate – sempre in Nuova Zelanda – quelle in live-action, e gli ultimi ritocchi dovrebbero essere completati proprio ora. È confermato che in questi capitoli torneranno attori del primo film come Sam Worthington e Zoe Saldana, mentre Sigourney Weaver dovrebbe avere un ruolo differente. Nel cast anche Kate Winslet, Michelle Yeoh, Jemaine Clement e Vin Diesel. Il destino dei capitoli successivi, invece, pare non essere ancora del tutto certo: “Ammettiamolo, se Avatar 2 e 3 non faranno abbastanza soldi, non ci saranno il 4 e il 5”, aveva detto sempre James Cameron a fine 2017.

The post Si torna a girare il seguito di Avatar. Facciamo il punto sulla saga di James Cameron appeared first on Wired.

Fonte: Wired