Little Fires Everywhere è una miniserie che brucia lenta senza mai divampare

22 May 2020 – 11:27

È spesso fuorviante quando un’opera artistica, che sia un libro, un film o una serie tv, viene costantemente confrontata a progetti simili: capita anche nel caso di Little Fires Everywhere, la miniserie Hulu che arriva da noi su Amazon Prime Video dal 22 maggio, che a molti ha ricordato da vicino Big Little Lies. Alcune incidenze sono evidenti: tratta da un romanzo bestseller, come Tanti piccoli fuori di Celeste Ng (in libreria con una nuova edizione dal 28 maggio pubblicato da Bollati Boringhieri), è prodotta fra gli altri da Reese Whiterspoon che si era innamorata del romanzo non ancora pubblicato e che ha spinto per crearne un adattamento di cui essere la protagonista, una donna bianca privilegiata e iper-performante, esattamente come la sua Madeline della produzione Hbo. Accanto ad altre minimali analogie, comunque, siamo di fronte a uno svolgimento sostanzialmente diverso.

Witherspoon interpreta Elena Richardson, giornalista part-time, moglie di un avvocato e madre di quattro figli più o meno viziati, ma soprattutto reginetta di un quartiere altolocato e posh dove ci sono regole d’apparenza per ogni caso, compresa l’altezza dell’erba dei prati. Il suo mondo di rigore, successo e perfezione vittoriana è messo in crisi quando decide, più per dimostrare a sé stessa di essere di larghe vedute che per altro, di affittare un appartamento a Mia Warren (la Kerry Washington di Scandal, anche lei protagonista e produttrice qui), artista bohemienne sempre in fuga da una città all’altra e a corto di soldi, che si trasferisce lì con la figlia Pearl (una bravissima Lexi Underwood). Il carattere e la filosofia di vita delle due madri entreranno immediatamente in rotta di collisione, ma lo scontro fra le due sarà fatto quasi sempre di piccole scintille, di moti sotterranei e sottili risentimenti, più che di scontri plateali.

E Little Fires Everywhere si sviluppa proprio così, a un passo sempre lento ma deciso, ritmato, dove le incomprensioni, le cattiverie e le buone intenzioni fallite si succedono senza mai divampare violentemente, a parte alcuni strappi fondamentali e lancinanti: nelle primissime scene sappiamo che qualcuno ha dato fuoco alla casa di Elena, e i sospetti ricadono su Izzy (Megan Stott), la figlia che si rifiuta categoricamente di adeguarsi agli standard inarrivabili della madre e della società; prima ancora, nell’ordine cronologico della vicenda, l’immigrata clandestina Bebe Chow (Huang Lu) ritrova in modo dolorosissimo la figlia che aveva dovuto abbandonare, neonata, un anno prima. Sono altre fiammelle che si accendono qua e là e fanno presagire, in un continuo stato di tensione emotiva, l’incendio prima o poi che divamperà.

Scritta, diretta e interpretata in gran parte da donne (il povero Joshua Jackson interpreta un marito tanto dimesso quanto inascoltato), questa miniserie patinata e calcolatissima sembra un gigante affresco sulla maternità e i suoi perigli, ma è anche molto di più. Decostruisce in qualche modo il concetto stesso di purezza materna, facendone vedere gli eccessi di rigidità o di lassismo, ma soprattutto immergendo le protagoniste in ruoli molto più sovrastrutturati, dove ognuna deve affrontare i propri pregiudizi, le proprie paure, le proprie aspettative. In questo senso il personaggio di Elena sembra fin troppo caricaturale e inamovibile nel dover rappresentare la quintessenza della whiteness borghese, dell’impeccabilità puritana e super-organizzata: Whiterspoon non è nuova a un’interpretazione di questo tipo, qui però spogliata da ogni tipo di ironia ed empatia. Del resto anche Washington offre agli spettatori un personaggio che a volte si riduce a una continua maschera livida e dolente, dove non c’è spazio per il pentimento e dove l’ideale di uno stile di vita liberato e alternativo arriva perfino ad ammutolire le più basilari esigenze di serenità della figlia.

Anche la vicenda che si svilupperà attorno alla povera bimba cinese sembra più un pretesto narrativo per far scontrare questi due personaggi nati, scritti e sviluppati per essere contrapposti, seppur in qualche modo irrimediabilmente attratti l’uno dall’altro (nel romanzo, in verità, la loro contrapposizione è più sfumata e mediata). Little Fires Everywhere è capace di mille sottigliezze, soprattutto quando accenna a quegli atteggiamenti che sono tanto più razzisti quanto ci si vuol sforzare che non lo siano oppure quando fa vedere come il privilegio sia una forza gravitazionale che attira inevitabilmente anche gli spiriti più ribelli o irrequieti. Eppure è anche gravato da una pesantezza manichea che rende la storia ostinatamente (melo)drammatica, a tratti decisamente poco credibile, anche quando tenta i guizzi di risvolti thriller.

Se da una parte sono quasi fastidiosi questo plateale gioco di ruoli e questa insistenza sul dolore della vita (una vita sostanzialmente borghese, non importa se effettiva o riflessa), dall’altra gli otto episodi di questa serie sono un meccanismo molto complesso e stratificato che non può fare a meno di interrogarci sui suoi temi centrali, come il privilegio e le dinamiche razziali. A ben vedere Little Fires Everywhere mostra la sua rilevanza proprio quando si preoccupa meno di dimostrare che è una serie “impegnata”, come quando Mia ha un sussulto appena una volante della polizia si mette a seguirla o quando Elena aiuta Izzy a prepararsi per il ballo. Sono attimi e dettagli di verità sommessa, che mostrano la profondità di questi personaggi quando tutte le sovrastrutture vengono bruciate via.

