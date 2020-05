È cresciuto senza il papà, ora ha un canale YouTube dove aiuta i ragazzi senza padre

22 May 2020 – 11:10

Il canale YouTube di Rob Kenney parte da una semplice domanda: papà, come lo faccio? Rimasto solo all'età di 12 anni, l'uomo americano ha deciso di rispondere a questo interrogativo per tutti gli altri ragazzi e ragazze che come lui hanno perso il padre.



Fonte: Fanpage Tech