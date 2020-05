Crucible, il primo videogame di Amazon che vuole essere l’anti-Fortnite

22 May 2020 – 12:11

(Foto: Amazon)La divisione videoludica di Amazon ha finalmente reso ufficiale il suo primo vero videogioco ovvero il tanto anticipato Crucible che si presenta come un free-to-play shooter in terza persona andando a sfidare i giganti del segmento come Fortnite di Epic Games, Pugb di Tencent Games, ma anche Overwatch di Activision e League of Legends di Riot Games.

Sono dunque finalmente maturi dopo otto anni i tempi per cogliere il primo frutto (un cosiddetto big-budget game) degli Amazon Game Studios, creati nel 2012 e finora impegnati soltanto in progetti minori. Di Crucible si era parlato per la prima volta nel 2016 e dopo una lunga gestazione diventa ora scaricabile gratis da Steam per Windows.

Crucible è un hero shooter in terza persona basato su combattimenti in collaborazione con altri utenti con nemici da sconfiggere e con la scelta tra fino a dieci personaggi caratterizzati da abilità e peculiarità. “Crucible è uno sparatutto d’azione a squadre che si basa sulle tue scelte. Ogni partita in Crucible rappresenta una lotta per la sopravvivenza e il comando”, si può leggere sulla pagina ufficiale, che racconta anche l’obiettivo del gioco “Con l’aiuto dei tuoi compagni di squadra, dovrai sconfiggere creature aliene, catturare obiettivi e dare la caccia ai tuoi avversari per conquistare la vittoria”.



Ci sono tre modalità di gioco. La prima è Cuore degli Alveari nella quale si dovranno combattere queste creature sputa-droni che si moltiplicano man mano sul campo di battaglia e che si sconfiggono catturandone i cuori che lasciano cadere. Si gioca in squadre quattro contro quattro e vince chi cattura i primi tre cuori.

In Cacciatori Alfa ci sono otto squadre da due giocatori che si sfidano all’ultimo sangue stile. Se si perde il compagno ci si può alleare con un altro utente spaiato, ma l’alleanza termina quando rimangono solo tre in vita. Infine, Controllo dei Mietitori con squadre da otto che devono controllare appunto questi mietitori sparsi sulla mappa guadagnando sempre più punti, chi arriva a cento vince.

Il prossimo gioco Amazon a uscire si chiama New World ed è attualmente pre-ordinabile.

