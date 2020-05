Star Wars, 40 anni dalla prima da L’Impero colpisce ancora

21 May 2020 – 11:32

Il 21 maggio 1980 usciva nelle sale statunitensi Star Wars: Episodio V – L’Impero colpisce ancora, secondo film in ordine di produzione ambientato tre anni dopo le vicende raccontate in Guerre Stellari (poi rinominato Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza).

Accolta tiepidamente dalla critica, la pellicola vinse due premi Oscar diventando negli anni un fenomeno culturale, ed è oggi considerata da molti la migliore della saga. Tenendo conto dell’inflazione, il film è dodicesimo nella lista dei maggiori incassi di sempre negli Stati Uniti d’America e in Canada.

Nella pellicola troviamo tutti gli attori protagonisti dell’epopea: da Carrie Fischer a Mark Hamill fino a Harrison Ford e Alec Guiness, immortalati in tanti scatti d’epoca – sul set e fuori – che abbiamo deciso di raccogliere nella nostra gallery di oggi per celebrare l’anniversario.

The post Star Wars, 40 anni dalla prima da L’Impero colpisce ancora appeared first on Wired.

Fonte: Wired