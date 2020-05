OnePlus 8 Pro vede anche sotto i vestiti, il sensore sarà disattivato

(Foto: AndroidPit)Alla fine OnePlus disattiverà il sensore color filter perché troppo impiccione. Una delle fotocamere che compongono il sistema fotografico posteriore del top di gamma OnePlus 8 Pro poteva infatti non soltanto scorgere quel che si celava al di sotto di materiali plastici, ma si è scoperto potesse anche oltrepassare la barriera di determinati tessuti per vedere sotto alcuni vestiti.

Insomma, prendeva forma il sogno mai espresso dei fantomatici occhialini a raggi x per guardoni, pubblicizzati nelle ultime pagine di riviste di decenni fa. Tutto era reso possibile dalle potenzialità dello speciale sensore da 5 megapixel chiamato dedicato alla funzione cosiddetta color filter che sfruttava la sensibilità alla luce infrarossa per scattare fotografie dalle sfumature molto particolari.

Una combinazione di ottica e filtro che però apriva orizzonti inaspettati e non previsti dalla stessa OnePlus. Come vi abbiamo raccontato, il sensore poteva infatti visualizzare ciò che stava al di sotto della scocca plastica di telecomandi o dispositivi tecnologici, riuscendo a rendere visibili i componenti interni. Ma non erano finite lì i “super poteri” di questa fotocamera.

Come mostrato nell’immagine scattata da AndroidPit, se si inquadrava un tessuto scuro si poteva andare a leggere persino ciò che era scritto su un foglio nascosto al di sotto. È necessario sottolineare che la visione sotto i vestiti funzionava soltanto con determinati capi e a solo a una certa qual distanza, tuttavia poteva generare un precedente molto pericoloso e così OnePlus sta procedendo alla disattivazione della funzionalità, lato software.

Con un aggiornamento che sarà rilasciato gradualmente nel giro della prossima settimana si dirà dunque addio al sensore. La società cinese andrà a ricalibrarlo per evitare spiacevoli conseguenze a livello di privacy, ma è inevitabile che questa particolarità continuerà a essere sfruttata da sistemi terzi che non tarderanno a spuntare.

