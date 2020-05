Novità su Instagram: link a Messenger Rooms e notifiche salva-copyright

21 Maggio 2020 – 18:02

Instagram .(Photo by Chesnot/Getty Images)Instagram inserisce due nuove funzioni nel suo arsenale. Gli utenti ora potranno creare una stanza privata per una videochiamata di gruppo su Messenger Room dai Direct Message. Inoltre, il social network sarà in grado di riconoscere se all’interno di una trasmissione in diretta sono presenti musiche protette da diritti d’autore che causerebbero la sospensione del live.

Messenger Room da Instagram

Messenger Room è ora accessibile dai Direct Message di Instagram (foto: Instagram)Menlo Park lo aveva annunciato presentando il prodotto: “Messenger Room sarà accessibile da tutte le nostre piattaforme”. Ora, dopo averlo reso fruibile da Facebook e da WhatsApp Web, il rivale di Zoom dell’universo Facebook diventa accessibile anche da Instagram.

L’arrivo di Messenger Room su Instagram segna a tutti gli effetti la nascita della prima applicazione di comunicazioni cross-social. Gli utenti possono accedervi da Facebook, Messenger, WhatsApp e ora anche da Instagram.

Per creare una stanza privata utilizzando Messenger Room da Instagram l’account di Instagram dovrà essere collegato a un account di Facebook. Una volta soddisfatto questo prerequisito l’utente dovrà accedere ai Direct Message e premere sull’icona a forma di videocamera presente in alto a destra dello schermo invitando poi gli utenti che desidera. Per partecipare a una videochiamata, invece, non sarà necessario avere gli account di Facebook e Instagram collegati tra loro.

Collegandosi da Instagram gli utenti non potranno sfruttare alcune funzionalità di Messenger Room come i filtri d’illuminazione virtuale o gli sfondi immersivi.

Riconoscimento delle musiche nelle live

Instagram mostrerà delle notifiche per segnalare l’utilizzo di musiche protette da copyright (foto: Instagram)Instagram ha recentemente pubblicato le nuove linee guida per l’utilizzo della musica protetta da copyright durante le dirette, le storie e i post sul social network. Con le nuove regole arriva anche una notifica apposita che verrà visualizzata dagli utenti che stanno utilizzando dei brani musicali che violano le regole.

Le nuove notifiche serviranno, soprattutto durante le dirette, per aiutare gli utenti a rendersi conto della violazione del copyright e a fermare la musica prima che intervenga l’interruzione automatica di Instagram.

“Queste notifiche hanno lo scopo di avvisarti quando i nostri sistemi rilevano che la tua trasmissione o il video caricato possono includere musica in un modo che non aderisce ai nostri accordi di licenza“, si legge nel post del blog di Instagram sulle modifiche: “Gli aggiornamenti includono il rendere più chiare le notifiche e mostrarle prima durante le trasmissioni live, per dare alle persone il tempo di regolare le trasmissioni ed evitare interruzioni”.

