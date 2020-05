La versione militare del Samsung Galaxy S20

21 May 2020 – 12:00

Corazzato e protetto da una custodia massiccia, Samsung Galaxy S20 Tactical Edition si dedica a una clientela del tutto particolare e molto esigente come l’esercito e operatori del dipartimento della difesa, ma anche altri ambiti governativi. Insomma, a tutti quei potenziali clienti che necessitano di un dispositivo che sia sicuro sia a livello di struttura sia a livello software.

Già, perché la versione Tactical Edition di Samsung Galaxy S20 non cambia a livello hardware rispetto al modello standard, ma a livello di protezione esterna e di quella interna. La scheda tecnica è infatti quella ben nota con lo schermo super amoled quad hd+ con diagonale generosa da 6,2 pollici, chip Qualcomm Snapdragon 865 accompagnato da ben 12 gb di ram e uno spazio di archiviazione di 128 gb interni, modulo 5g (sub 6 GHz) per navigare ad alta velocità sui network di nuova generazione, tripla fotocamera posteriore e batteria da 4000 mAh.

Basta però un rapido sguardo per notare che il dispositivo sia incastonato in un’armatura particolare, è una custodia prodotta da Juggernaut, modello Impact, che rende il cellulare completamente waterproof e in grado di sopravvivere con più efficienza a sbalzi di temperatura, pressione, schiacciamenti, cadute e maltrattamenti vari.

Svariate le soluzioni anche a livello software con Samsung Galaxy S20 Tactical Edition che mette sul piatto una serie di accorgimenti di sicurezza a livello militare con Samsung Knox e l’architettura DualDar per la crittografia dei dati. Vengono inoltre pienamente supportate app militari e governative, radio tattiche, sistemi di cooperazione e speciale funzione che spegne il display quando l’operatore indossa specifici occhiali durante determinate attività. Inoltre c’è il supporto DeX per sfruttare il cellulare come un computer.

Non c’è un vero e proprio prezzo ufficiale di Samsung Galaxy S20 Tactical Edition data la specifica destinazione. Lo smartphone si renderà disponibile nel terzo trimestre del 2020 nella colorazione Cosmic Grey.

The post La versione militare del Samsung Galaxy S20 appeared first on Wired.

Fonte: Wired