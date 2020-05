Il trailer definitivo dell’ultima stagione di Tredici

21 May 2020 – 11:45

Il liceo sta per finire, ma non per questo sono finiti i problemi per gli studenti del Liberty High: in queste ore è stato diffuso infatti il trailer definitivo dell’ultima stagione di Tredici. Con il suo quarto ciclo di episodi, dunque, il teen drama di Netflix arriva a conclusione, non prima di aver fatto venire a galla tutti i segreti che tormentano i suoi protagonisti. La vicenda finale si svolge a partire dalle conseguenze della morte di Bryce Walker, vista nella terza stagione, per cui è stato incolpato Monty, ucciso in cella, mentre il vero responsabile, Alex, è stato coperto dai suoi compagni e in particolare da Clay (Dylan Minnette), al centro di queste drammatiche storie fin dal primissimo episodio.

Come si vede nella clip di anticipazione, c’è chi è intenzionato a rivelare tutta la verità sull’affare Walker, tanto da imbrattare i muri della scuola con scritte come “Monty è stato incastrato“. Per tutti i ragazzi, ma in particolare per Clay, inizierà una discesa nei dubbi e nei sospetti, mentre fantasmi dal passato, compreso quello dello stesso Bryce, torneranno a inquietare le loro giornate. Per questo motivo vediamo che Clay si rivolgerà a un terapista, il dottor Robert Ellman interpretato da Gary Sinise, il quale lo spingerà a liberarsi del fardello che lo perseguita: “Penso che tu stia celando parecchi segreti. Sei pronto a rivelargli?“, gli chiede.

Nessuna traccia, almeno in queste immagini, di Hanna Baker, la ragazza suicida che aveva scatenato tutta la storia nella prima stagione, così come era stata la protagonista del romanzo di Jay Asher che aveva ispirato la serie. Tredici ha ampiamente superato quella trama iniziale, affastellando – non senza critiche e polemiche – drammi su drammi nella vita di questi teenager sciagurati e cercando di portare l’attenzione su problemi diffusi come il bullismo e i disagi mentali giovanili. Gli episodi conclusivi arriveranno in streaming a partire dal 5 giugno.

