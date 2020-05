Il più celebre giornalista di Cnn, Anderson Cooper, si racconta usando Google

21 May 2020 – 11:55

In Italia non mancano certo giornalisti e anchorman di successo: negli Usa, se chiedete un nome di questo tipo, molti vi diranno Anderson Cooper. Il più famoso volto della Cnn, conduttore dello spazio di approfondimento 360°, è al contempo una figura alta di approndimento ma anche popolare, come dimostrano le ricerche degli utenti di Google su di lui. Le sue origini lo riconnettono a una delle famiglie che hanno letteralmente costruito l’America, i Vanderbilt; Cooper è famoso per i successi professionali (ha vinto diversi Emmy), viene imitato al Saturday Night Live (un patentino di celebrità) ed è anche influente per le sue scelte nella vita privata (omosessuale dichiarato, ed è recentemente diventato padre).

In questa Autocomplete Interview, il conduttore si racconta rispondendo alle numerose domande suggerite dalla omonima funzione del celebre motore di ricerca. Non manca ovviamente un quesito sulla madre, la leggendaria ereditiera e socialite Gloria Vanderbilt: Cooper riconosce che non era certo la più tradizionale delle mamme, anzi, secondo il giornalista, somigliava a una sorta di alieno spaziale arrivato sulla Terra che lui ha protetto e accompagnato (la signora Vanderbilt è venuta a mancare nel giugno 2019).

Il giornalista è anche modesto: ha studiato tedesco per ““un fantastilione di anni”, ma anche un po’ di vietnamita (che ha dimenticato), un po’ tailandese in un monastero buddista, swahili al college (Yale), ma ammette di non parlare bene nessuna di queste lingue.

Non sentiatevi intimiditi, però: anche Anderson Cooper però è un grande fan di Game of Thrones e viaggia con i voli di linea commerciali. Questo è un problema, in un certo senso: come racconta nel video, gli altri passeggeri associano la sua presenza a bordo a qualcosa di pericoloso o grave che sta avvenendo nella meta di destinazione (i giornalisti, si sa, raccontano quasi sempre sfighe, no?). I googlers vogliono sapere anche se Cooper ha tatuaggi (no), cani (sì, uno, Lily) e se ha servito nell’esercito (no, ma il tema è complicato).

Qualche utente osa e gli chiede se correrà mai per la presidenza: la risposta del giornalista è no. Dai, Anderson, ripensaci.

The post Il più celebre giornalista di Cnn, Anderson Cooper, si racconta usando Google appeared first on Wired.

Fonte: Wired