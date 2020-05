Il corto apocalittico di David Lynch

21 May 2020 – 17:04

Prolifico e immaginifico com’è sempre stato, non c’è da stupirsi che il regista David Lynch sia infaticabile anche in questo difficile periodo segnato dal coronavirus. Il maestro dietro ai capolavori Twin Peaks e Mulholland Drive negli scorsi mesi si è prodigato in una rubrica meteo – letteralmente – in cui aggiornava gli appassionati del suo canale YouTube sul clima di Los Angeles, più varie ed eventuali. Il tutto da una specie di bunker (in realtà si tratta della sua casa californiana). Non pago, in questi giorni Lynch ha diffuso sempre su YouTube uno dei suoi numerosi corti sperimentali, intitolato Fire (Pozar).

Il video, della durata di poco più di 10 minuti, non è in realtà inedito, perché risale al 2015 ed era stato proiettato già in alcune occasioni selezionate, mentre arriva ora al grande pubblico di tutto il mondo direttamente online. Si tratta di una collaborazione fra il regista e il musicista americano di origini polacche Marek Zebrowski, che ha composto l’inquietante colonna sonora. Le immagini sono frutto di un’animazione grezza ma espressionista, in cui creature bestiali, incendi e fulmini fanno pensare a uno scenario apocalittico. Difficile, come spesso accade con questo artista, attribuirli un significato preciso. Già nel novembre 2018, comunque, David Lynch aveva diffuso sullo stesso canale un disturbante cortometraggio intitolato Ant Head.

