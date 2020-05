Il controller di Ps5 farà percepire anche le gocce di pioggia

21 Maggio 2020 – 6:23

(Foto: Sony)Non c’è dubbio che uno dei punti forti della futura console Ps5 sarà il controller chiamato DualSense. Rispetto alla versione precedente DualShock 4 il salto evolutivo sarà netto e poderoso con l’aggiunta di numerose funzionalità a partire dal sistema aptico di ultima generazione che garantirà un’esperienza davvero immersiva.

Fino a dove si potrà spingere? Sembra che sarà così sensibile che potrà addirittura far sentire le gocce di pioggia che cadono all’interno di un’ambientazione. Ci riuscirà grazie alla combinazione di un audio che promette faville dalla console, un altoparlante integrato oltre che a una tecnologia di vibrazione modulabile che attiverà anche il senso del tatto, accompagnando i due finora principalmente stimolati ossia vista e udito.

Ad anticipare questa sorprendente funzione ci ha pensato il musicista Austin Wintory e il designer Mike Bithell che ha posto la propria firma su giochi come Volume e John Wick Hex, intervenuti nel popolare podcast di Alanah Pearce assieme al doppiatore Troy Baker. Il tema, come facilmente si poteva intuire, era proprio quello del “sentire”. Sentire come mix di ascoltare e percepire.

Wintory stava raccontando di come i tecnici campionassero determinati effetti, come appunto la pioggia, poi da aggiungere alla libreria di un videogame ed è intervenuto Bithell anticipando come DualSense potrà davvero superare ogni limite finora raggiunto. “Ti farà sentire le gocce di pioggia come se cadessero vicine al giocatore”, ha spiegato.

All’interno di DualSense, che è stato già mostrato in occasione di un evento dedicato, ci saranno componenti dedicati al suono e alla vibrazione, ma non solo perché ci sarà anche un microfono che permetterà il controllo vocale e la comunicazione con altri giocatori durante il multiplayer senza dover per forza appoggiarsi a un headset esterno.

Infine, ci saranno grilletti adattivi e un tasto Crea per realizzare verosimilmente contenuti durante il gioco online, poi da condividere. Ecco tutte le altre anticipazioni su Ps5.



