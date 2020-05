È ripartita (anche) l’editoria per ragazzi: tutte le novità in libreria

21 Maggio 2020 – 9:04

Dopo il lungo stop causato dall’emergenza coronavirus, da questo mese anche l’editoria per ragazzi riparte e porta in libreria tantissime novità per bambine e bambini.

I mesi di chiusura dei bookstore e del calo notevole delle vendite sono stati molto impegnativi per tutto il settore. Le realtà dedicate all’infanzia hanno subìto anche il contraccolpo del passaggio in modalità virtuale di una delle fiere di settore più rilevanti in Europa, la Bologna’s Children Book Fair – a questo proposito, per chi volesse rifarsi gli occhi, le mostre di illustrazione della BCBF2020 sono ancora visitabili online –. Tuttavia, finalmente qualcosa si muove: e ora che le librerie sono aperte e che si può uscire di casa con maggiore libertà, una gita nel bookstore di fiducia è d’obbligo.

Le novità in arrivo sono tantissime e sarà difficile fermarsi a un solo acquisto. Con l’arrivo della bella stagione, anche in libreria sono fioriti tanti volumi dedicati alla natura e al rispetto dell’ambiente: dai volumi illustrati sui germogli ai silent book dedicati al mare, dalle favole in cui gli animali raccontano l’inclusione ai volumi a linguette in cui si spiega ai più piccoli che cosa sia la plastica.

Nel momento in cui i nostri figli sperimentano dosi massicce di tecnologia, anche in virtù della dibattuta didattica a distanza, un libro su che cosa sia internet potrebbe essere una buona idea. Come potrebbero esserlo anche i volumi speciali dedicati a esperimenti scientifici con uova e limoni, per tornare a sporcarsi le mani e meravigliarsi con un piccolo laboratorio domestico.

Tuttavia anche la narrativa pura non perde mai il proprio fascino: Dante che gioca a Fortnite e tesissime storie di paura appassioneranno i più grandini, mentre le buffe avventure di un bassotto poeta e il ritorno in una nuova veste dei capolavori di Calvino, Buzzati, Piumini e Pitzorno piaceranno a tutti e tutte.

