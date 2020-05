È disponibile iOs 13.5, l’aggiornamento di iPhone per il coronavirus

21 Maggio 2020 – 12:43

(Foto: Apple)Apple ha rilasciato ieri sera l’importante aggiornamento iOs 13.5 (oltre che iPadOs 13.5) che si può definire senza problemi confezionato per questo momento storico particolare caratterizzato dalla pandemia coronavirus Covid-19. Sono infatti due le novità sostanziali che vanno a agire in modo diretto e immediato sulla quotidianità: il contact-tracing e il miglioramento della tecnologia Face Id quando si indossa la mascherina.

Vi abbiamo raccontato nel dettaglio come funziona la tecnologia sviluppata in sinergia da Apple e da Google per il tracciamento dei contatti che è stata lanciata ufficialmente ieri. iOs 13,5 la integra e la rende subito disponibile. Tuttavia, è disabilitata di default e funziona soltanto in combinazione con un’apposita applicazione.

In Italia si userà l’ormai nota app Immuni promossa dal governo, che dovrebbe essere scaricabile e installabile a fine mese. Solo e soltanto allora si potrà attivare la tecnologia di contact-tracing dal percorso Impostazioni > Privacy > Salute > Covid-19 Exposure Logging.

Altra novità importante e ampiamente anticipata in iOs 13.5 è il sistema di riconoscimento di quando si sta indossando una mascherina per bypassare lo sblocco del dispositivo tramite Face Id proponendo subito lo sblocco tramite codice da immettere sul touchscreen. Certo, c’è un modo per istruire il riconoscimento facciale anche con metà viso coperto, ma così è più semplice.

Ci sono poi altre novità minori su iOs 13.5 come la possibilità di condividere una canzone da Apple Music nelle storie di Instagram o Facebook così come in FaceTime andare a visualizzare in primo piano l’utente che sta in quel momento parlando.

Per installare l’aggiornamento iOs 13.5 si può procedere non appena si riceve la notifica di disponibilità direttamente dallo smartphone oppure, se si vuole procedere manualmente, dal percorso classico Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Come sempre il consiglio è lasciare iPhone attaccato alla corrente (con batteria preferibilmente con carica) e effettuare il backup completo dei dati.

