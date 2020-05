Come si ottiene il bonus vacanze

21 May 2020 – 17:06

(Foto via Pixabay)Non sarà sicuramente un’estate come le altre quella che ci aspetta, e mentre stabilimenti balneari e strutture turistiche si apprestano a riaprire i battenti con difficoltà, tra gli interventi previsti dal governo per rilanciare l’economia ci sono anche gli incentivi destinati al turismo in Italia. Nel testo definitivo del decreto rilancio, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 maggio, è previsto anche il cosiddetto bonus vacanze destinato ai redditi più bassi.

Quanto vale

Nel complesso, il ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ha dichiarato che per questa misura il governo ha messo in campo 2,4 miliardi di euro per il 2020. L’entità dell’incentivo varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, e ha un valore massimo di 500 euro per ogni famiglia, mentre per i nuclei familiari composti da due persone l’importo scende a 300 euro e infine arriva a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Condizioni

Il bonus è valido soltanto per soggiorni prenotati in Italia dal primo luglio fino al 31 dicembre 2020 per almeno tre notti trascorse nello stesso hotel, campeggio, villaggio, b&b o casa vacanza. Inoltre, possono farne richiesta soltanto le famiglie con Isee fino a 40mila euro annui, valore aumentato rispetto alla prima proposta che invece era di 35mila euro.

Come funziona

Il bonus può essere richiesto una sola volta. In concreto, l’incentivo funziona come uno sconto dell’80% che viene applicato dalla struttura turistica al momento del pagamento della vacanza, mentre il 20% sarà fruito in forma di detrazione fiscale dall’imposta sul reddito. Il proprietario della struttura potrà poi recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta.

Il testo del decreto specifica anche che il pagamento deve essere eseguito in un’unica soluzione e deve essere documentato tramite la fattura elettronica o attraverso un altro documento commerciale in cui sia indicato il codice fiscale del beneficiario. Inoltre, le direttive del provvedimento dicono che il pagamento dove essere effettuato direttamente alla struttura, senza “l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator”.

Le critiche

Nei giorni scorsi quest’ultimo punto ha suscitato non poche critiche proprio da parte delle principali piattaforme di prenotazione online come Airbnb, Booking o Expedia, che si sono viste discriminate da questa scelta del governo.

Poco soddisfatta della misura si dichiara anche Federalberghi, che stima per il 2020 un calo di fatturato complessivo nel settore di oltre 17 miliardi di euro e chiede alcune modifiche al provvedimento. Secondo il presidente dell’associazione, Bernabò Bocca, il bonus non aiuterebbe in nessun modo gli hotel e le strutture ricettive nel caso in cui non fosse fruito dalle famiglie che ne hanno diritto, e per questo richiede interventi più mirati a sostenere e rilanciare il settore, come si legge sul Corriere della Sera.

The post Come si ottiene il bonus vacanze appeared first on Wired.

Fonte: Wired