Come creare i Fleet, le Stories di Twitter

21 Maggio 2020 – 18:03

Twitter inizia il test dei Fleets in Italia (Foto: Twitter)Twitter dà il via al test dei suoi Fleet e sceglie l’Italia come uno dei paesi nei quali tutti gli utenti avranno la possibilità di testare questo nuovo formato di comunicazione sul social network, del tutto simili alle Stories di Instagram.

I fleet lanciati per la prima volta in Brasile all’inizio di marzo, sono un nuovo formato per le conversazioni su Twitter che permette di creare contenuti che scompaiono in automatico nel giro di 24 ore senza possibilità di ricondividerli, di mettere apprezzamenti o di rispondere pubblicamente.

L’introduzione di questo formato è una modifica sostanziale per Twitter, che finora ha lavorato solo con il formato del tweet e che ora cede al fascino delle Storie lanciate da Snapchat e portate in auge da Instagram.

“Gli italiani sono propensi a interagire e seguire su Twitter i propri connazionali, creando sulla piattaforma una grande comunità e dando frutto a volte a conversazioni estremamente interessanti e coinvolgenti”, afferma Mo Aladham, product manager di Twitter. “Siamo perciò curiosi di scoprire come useranno i fleet, perché nelle nostre ricerche preliminari abbiamo rilevato che le persone si sentono più invogliate a condividere i propri pensieri con questa funzione, proprio perché consente di farlo in maniera temporanea”, spiega Aladham.

Come si crea un fleet?

Per creare un fleet, basterà semplicemente toccare la propria immagine profilo all’interno del social network, esattamente come accade su Instagram. Come i tweet, i fleet saranno contenuti testuali da 280 caratteri a cui l’utente potrà aggiungere anche foto, video o gif.

Gli utenti potranno rispondere ai fleet visualizzati ma la risposta sarà consegnata privatamente al creatore del fleet tramite Direct Message. Un’altra interazione possibile con i fleet è attraverso le emoji d’apprezzamento che verranno anch’esse consegnate tramite Direct Message.

I fleet pubblicati dai profili seguiti saranno raccolti in uno spazio orizzontale in testa al feed principale oppure potranno essere visti visitando direttamente il profilo che li ha pubblicati e premendo sulla sua immagine profilo.

Come selezionare le risposte su TwitterConversazioni selezionate

In queste ore Twitter sta testando con un ristretto numero di utenti una nuova funzione, che consente di scegliere chi far rispondere ai propri tweet: se tutti, solo le persone che si seguono o solo le persone menzionate. Oltre a limitare le risposte, questa nuova funziona permette alle persone di “creare” conversazioni selezionate (fireside chat), di fare interviste con specifici profili e di avviare altri tipi di conversazioni basate solo su invito per un piccolo numero di persone.

Come selezionare le risposte su TwitterIl tutto rientra in una strategia della piattaforma, che sta esplorando nuovi modi per migliorare l’esperienza di utilizzo e dare maggior controllo agli utenti quando avviano una conversazione.

Come selezionare le risposte su TwitterInoltre, sta semplificando la lettura di conversazioni a partire da un tweet con un nuovo layout per le risposte e rendendo più semplice retwittare con commento.

Fonte: Wired