5 bici elettriche low cost per sfruttare l’incentivo

21 Maggio 2020 – 9:03

(Foto: Fiido)Quali sono le migliori bici elettriche low cost sulle quali puntare per sfruttare il bonus mobilità? Come ben noto, si può accedere a un contributo che può raggiungere fino a 500 euro che va a coprire il 60% del totale dell’acquisto del mezzo, come previsto nel decreto Rilancio. Il bonus è erogabile anche per i monopattini (eccone cinque da considerare) oltre che per segway e hoverboard e si rivolge a ogni residente maggiorenne di comuni oltre 50000 abitanti.

MoovWay

(Foto: MoovWay)La proposta di MoovWay punta sul telaio monotrave in lega di ferro e monta un propulsore sopra la media del segmento, con 350 watt che permette di raggiungere la velocità di 25 km/h massima alimentato da una batteria da 6 Ah e 36 volt che si ricarica in circa 3 ore. Completano il quadro un faro led luminoso, schermo lcd e ruote da 14 pollici. Pesa 19 kg e ne regge fino a 120. Costa 429,99 euro.

Nilox Doc X2 Plus

(Foto: Nilox)Nilox Doc X2 Plus è un modello compatto e pieghevole con ruote da 16 pollici e propulsore da 250 watt alimentato da una batteria da 36 volt (4.4 Ah) che si ricarica in tre ore. Può raggiungere la velocità massima di 25 km/h, pesa 18 kg (e regge fino a 95 kg) e da piegata misura appena 72 centimetri. Ha la sua app da smartphone collegabile via bluetooth. Costa 499 euro.

Fiido D2

(Foto: Fiido)Fiido D2 è un altro modello pieghevole e compatto che può raggiungere la massima velocità consentita ossia 25 km/h. In lega di alluminio, monta ruote da 16 pollici ed è sospinta da un motore da 250 watt alimentato da una batteria da 7,8 Ah che si ricarica in 5 ore. Pesa 19 kg ma ne regge fino a 120 kg. Si avvale di pneumatici antiurto pensati per una lunga durata e include il supporto per lo smartphone sul manubrio. Costa 649,99 euro.

Momo Design New York 16

(Foto: Momo Design)La bici elettrica pieghevole New York 16 di Momo Design posiziona la batteria sotto la sella, pesa poco meno di 15 kg e può reggere fino a un quintale. Anche lei raggiunge la velocità di 25km/h, mettendo sul piatto un’autonomia di 50 km grazie alla batteria al litio da 36 volt e 6.4 Ah che spinge il propulsore da 230 watt. Le ruote sono da 16 pollici, il telaio in alluminio. Costa 599 euro.

Decathlon Elops 500

(Foto: Decathlon)Infine, la soluzione da città di Decathlon ossia il modello entry Elops 500 che costa 699 euro, offrendo un motore da 250 watt montato sulla ruota posteriore con batteria da 25 volt e 8,8 Ah per fino a 45 km di autonomia, schermo lcd di servizio e telaio in acciaio. Le ruote sono da 28 pollici, il peso di 25,65 kg.

