15 gadget per celebrare la giornata mondiale del tè

21 May 2020 – 11:21

Oggi si celebra la giornata mondiale del tè, organizzata dalla FAO (la Food and Agriculture Organization of the United Nations). Per l’occasione tante iniziative, tutte virtuali data l’emergenza, si svolgeranno online in tutto il mondo. L’Italia ha organizzato una diretta video sulla pagina Facebook di MondoThè che sarà visibile a partire dalle 15. Si discuterà di tanti argomenti cari agli amanti del tè e verrà annunciata in esclusiva la presentazione del primo tè bianco italiano del verbano.

Per festeggiare l’elisir ambrato più bevuto del globo, abbiamo raccolto 15 accessori per celebrarne il rito. Ovviamente in maniera geek. Dalle teiere smart connesse via app allo smartphone fino alla tazza con illuminazione a led per avvisare che la bevanda è troppo calda, i gadget hi-tech sono molti.

Non mancano nemmeno quelli spassosi, come la tazza che con il calore fa apparire la Madonna (per gridare al miracolo) o le bustine che raffigurano i membri della Royal Family, per gustarsi un tè delle 5 in compagnia di niente po’ po’ di meno che la Regina in persona (anzi: in bustina). Sfogliate la gallery in alto per scoprirli tutti.

