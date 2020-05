Prestito garantito Agnelli-Fca, indigniamoci pure, ma c’è un decreto che lo consente

20 May 2020 – 11:37

La storia del prestito chiesto da Fiat Chrysler Automobiles, fino a 6,3 miliardi di euro da utilizzare per sostenere le attività produttive italiane, quelle che ricadono sotto il cappello di Fca Italy, ci rimette di fronte alla lunga vicenda degli aiuti e dei sostegni più o meno di Stato ricevuti dall’azienda della famiglia Agnelli-Elkann (e non solo, Alitalia ha vissuto vicende simili per quanto da punti di partenza diversi). L’idea, cioè, che la Fiat in fondo non sia un problema della holding che la controlla al 29% (Exor) né degli altri azionisti a New York e Milano ma, a ben vedere, dell’Italia. Pure se è una società di diritto olandese con domicilio fiscale in Gran Bretagna.

Fca ha spiegato di essere in trattativa con Intesa Sanpaolo per ottenere il prestito, chiedendo che una parte delle garanzie necessarie (il 70% circa) sia appunto fornita dallo Stato, tramite la Sace controllata da Cassa depositi e prestiti – la ricca borsa della spesa italiana a sua volta controllata dal ministero dell’Economia e dalle fondazioni bancarie – il tutto sulla base di un accordo individuato col governo. La richiesta è possibile e legittima in base al cosiddetto “decreto liquidità” approvato all’inizio di aprile.

Senza entrare nelle diatribe fra liberisti da salotto e dirigisti da pandemia molti si sono domandati, in modi più o meno accettabili, sensati o volgari, che senso abbia fornire così tanta liquidità sottratta al principale istituto bancario a un’azienda che è “scappata” dall’Italia e che negli anni moltissimo ha drenato dalle casse pubbliche, in forme e modalità differenti. Si tratta del 25% del fatturato realizzato in Italia.

È sempre andata così: di fronte alle difficoltà contingenti, di strategia o del mercato, Fiat ha battuto cassa in virtù delle sue dimensioni e della sua centralità nel sistema produttivo e industriale. È accaduto con Sergio Marchionne nel 2005, quando è partita l’infilata delle rottamazioni. E solo per rimanere alla storia recente, ci sono centinaia di milioni di euro spalmati qui e lì con strumenti diversi: per Pomigliano, per lo sviluppo di vari modelli, per investimenti in Campania, Molise e Piemonte. Ancora, la famosa “mobilità lunga” del 2007.

Tornando indietro nel tempo, dalla fine degli anni Settanta, lo Stato è sempre stato al fianco del Lingotto per operazioni spesso costosissime. Dalla costruzione degli impianti di Melfi e Pratola Serra all’inizio degli anni Novanta, l’intervento più consistente da oltre 1,2 miliardi di euro (la Fiat ce ne mise due), ai diversi sussidi sugli altri stabilimenti, dalla Sata di Melfi alla Iveco di Foggia passando per la contorta vicenda di Termini Imerese e ai contributi in conto capitale e in conto interessi a titolo di incentivo per gli investimenti nel Mezzogiorno, in base ad accordi del 1988. Si potrebbe continuare a lungo e molto in profondità, fino al Ventennio fascista che è evidentemente un altro mondo. Ma non è quello il punto.

In questo caso si tratta di un prestito, con dei requisiti specifici che tuttavia consentono molte scappatoie: dallo stop ai dividendi – ma solo per la società che lo chiede, non per gruppi controllanti o holding – e al riacquisto di azioni proprie per un anno alla tutela dei livelli occupazionali con accordi sindacali e all’impiego dei soldi per costi del personale, investimenti o capitale circolante per impianti localizzati in Italia. La Commissione europea non consente infatti di escludere dagli aiuti pubblici le aziende che siano basate in altri paesi europei (il problema è a monte, insomma), anche se fiscalmente sono più convenienti. Sarebbe forse il caso, in fase di conversione del decreto, di aggiungere qualche altro requisito, specie sulla trasparenza fiscale. Che Fca si sia impegnata a confermare il piano di investimenti da 5 miliardi per il triennio 2019-2021 è il minimo.

D’altronde Fiat ci prende per la collottola dei suoi 16 stabilimenti italiani e 26 poli di ricerca e sviluppo che ancora secondo alcune stime generano oltre il 6% del Pil già in caduta libera e il 7% degli occupati del manifatturiero. “Too big to fail”, altro che Alitalia. Ma anche “too big to slow”. Bene. Ma il cuore del disagio è un altro: perché Fca, che ha in cassa 18,5 miliardi, non si muove da sola?E perché, per com’è scritto il decreto e come mette in evidenza Valori, il maxiprestito non impedirà alla holding anglolandese, sempre che l’operazione sia approvata, di “erogare il maxidividendo straordinario di 5,5 miliardi di euro, che andrà ad aggiungersi alla cedola ordinaria di 1,1 miliardi del bilancio 2019, grazie alla fusione con la francese Psa”? Se chiedo un prestito garantito da uno Stato in ginocchio per pagare i debiti in casa è un po’ ingeneroso mettere in cantiere una spartizione del genere tramite la controllante. Molti, giustamente, non capiscono. Sospendere quell’operazione fino al rimborso sarebbe stato domandare troppo?

Te lo spiego in parole semplici 1) FCA non ha mai rispettato il piano degli investimenti previsto per l’Italia; 2) avrebbe la liquidità per sostenere il gruppo ma la tiene nella capogruppo per distribuire un maxi dividendo pre fusione PSA: 3) quel maxi dividendo non verrà tassato https://t.co/PIowNaFUEo

— Carlo Calenda (@CarloCalenda) May 18, 2020

Insomma di quattrini ce ne sono – da quel dividendo Exor pescherà infatti 1,45 miliardi non tassati, risalendo fino alla “Giovanni Agnelli BV”, la finanziaria di diritto olandese della famiglia Agnelli che controllando il 53% di Exor incasserà 700 milioni – e anche molti: era proprio necessario farsi coprire le spalle dalla Sace? In particolare per coprire debiti preesistenti e dunque il capitale circolante? Pagare quei debiti con le garanzie Sace, e non finanziandosi sui mercati, ovviamente è più conveniente. E la risposta è tutta qui: se le norme lo consentono, Fca Italy le sfrutta. Peccato che nel frattempo il gruppo di riferimento proceda come se nulla fosse.

Il prestito, della durata di tre anni, sarebbe destinato – scrive Fca – “esclusivamente alle attività italiane e al sostegno della filiera dell’automotive in Italia, composta da circa 10mila piccole e medie imprese, a seguito alla riapertura degli stabilimenti italiani, avviata a fine aprile” dopo la firma dei protocolli sulla sicurezza anti Covid. A erogarli conti correnti dedicati di Intesa Sanpaolo “al solo scopo di supportare la gestione operativa dei pagamenti alla filiera italiana dei fornitori”. Come dire, amici italiani (sempre tirando la famosa collottola): se volete che quei soldi si propaghino nel sistema cardiocircolatorio dell’indotto (200mila lavoratori di 5.500 fornitori oltre ai 54 mila dipendenti diretti) questa è la strada in un momento in cui il mercato dell’auto è stato annichilito. In Italia il calo ad aprile è stato il peggiore in Europa: -97,6% alla miseria di 4.279 unità. Nei primi 4 mesi la discesa è stata del 50,7%. Tutto il resto, l’ottimo stato di salute finanziario che avrebbe consentito di cavarsela da sé, rimane in penombra.

Molte altre imprese stanno d’altronde chiedendo garanzie e prestiti in base al decreto. Ma oltre alle condizioni sulla nazionalità della sede legale e fiscale ne mancano anche, e questo è ben più grave, sullo stato della liquidità. Per cui a quelle garanzie può accedere chiunque: chi fatica ma anche chi avrebbe risorse in cassa, magari accedendo ad altri tipi di sostegni, più bilanciati e mirati oltre che meno ingenti. Per cui con quei soldi, alla fine, ci si può fare un po’ quel che si vuole: finanziarcisi, pagare i debiti, investire. È giusto che, di nuovo, lo faccia anche Fca in una situazione finanziaria più che rosea?

The post Prestito garantito Agnelli-Fca, indigniamoci pure, ma c’è un decreto che lo consente appeared first on Wired.

Fonte: Wired