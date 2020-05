Le paperelle da bagno ispirate al Signore degli anelli

20 May 2020 – 17:24

Non potete dirvi fan del Signore degli anelli se non siete disposti a portarvi le avventure della Terra di mezzo perfino in bagno. No, non stiamo parlando di lunghe letture nel momento del bisogno né di pericolose proiezioni dei film di Jackson in prossimità della doccia. Ci riferiamo a un gadget che potrebbero allietare le vostre “abluzioni” in modo del tutto originale, ovvero di alcune paperelle di plastica opportunamente personalizzate. L’idea di rimodellare i classici giocattoli gialli galleggianti affinché riprendessero le forme dei personaggi più rappresentativi della saga scritta da Tolkien è l’azienda NumSkull, che ha lanciato una linea di papere gialle chiamata Tubbz e ispirata ai personaggi dell’immaginario pop e nerd.

Ecco che le new entry in questa bizzarra famiglia sospesa sull’acqua fanno proprio parte della grande epopea del Signore degli anelli: c’è quella a forma di Frodo, ovvio, mentre porta con sé il magico anello legato al collo con una catenina; poi, Gandalf con la lunga barba grigia e la pipa, e l’elfo Legolas armato di arco. Ma la menzione d’onore va alla paperella Sauron, che, come l’antagonista assoluto di tutte le creature della Terra di mezzo, è bardato con un’armatura che gli ricopre tutto il corpo. Non male se volete trasformare la vostra vasca da bagno nei pozzi vulcanici del Monte Fato.

I quattro modelli sono disponibili negli Stati Uniti su Amazon, passando dal sito ufficiale, al costo di una ventina di dollari ciascuno. In Italia, al momento, non è ancora possibile ordinarli. Prima o poi arriveranno anche da noi e potranno allietare l’attesa di tutti quegli appassionati che in questi mesi stanno anche attendendo la nuova serie televisiva tratta dagli stessi libri.

