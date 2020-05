Cos’è l’halving, che ha reso il bitcoin ancora più raro

20 Maggio 2020 – 9:02

Un bitcoin valeva un solo, misero, dollaro. Era il 2011. Ora il suo valore – anno 2020 – è arrivato a circa 9.500 dollari. Sarebbe lecito, da profani della materia, chiedersi il perché. La risposta è tuttavia semplice: il bitcoin è un bene utile, esistente in quantità limitata e la sua domanda aumenta sempre di più. Bitcoin è il primo bene digitale scarso che il mondo abbia mai visto. È scarso come i metalli preziosi ma può essere inviato tramite internet.

Come per l’oro – o qualsiasi altro metallo o pietra preziosa – un bene vede il suo apprezzamento di valore quanto più è difficile da creare o da estrarre. Bitcoin è scarso e limitato e necessita di essere estratto, per meglio dire minato. Per ottenere questo effetto di scarsità Satoshi Nakamoto (l’inventore del bitcoin) ha creato un meccanismo che trova il suo fulcro in un “evento” che accade circa ogni quattro anni conosciuto come halving.

L’oro di Satoshi

Quando Satoshi Nakamoto si apprestò a creare la sua criptovaluta si pose di fronte a una serie di quesiti: come rendere bitcoin scarso? Chi lo conierà? Perché? Quale tasso di emissione avrà? Ci sarà un tetto massimo? E se sì, quanti bitcoin saranno coniati in tutto? Le transazioni bitcoin vengono scritte su un registro, la blockchain, cioè una catena di blocchi che – appena generati – vengono posti uno di seguito all’altro. Le decisioni che Satoshi Nakamoto prese furono improntate su questo nuovo meccanismo.

La prima decisione fu: la fornitura di bitcoin deve essere fissa. Nuovi bitcoin vengono creati ad ogni nuovo blocco. I blocchi vengono creati ogni 10 minuti (in media). La seconda decisione fu: bitcoin deve essere un bene scarso. Per rendere la scarsità il creatore della moneta decise che ogni 210mila blocchi la fornitura di bitcoin emessi dovesse dimezzarsi tramite un evento chiamato halving.

L’halving è una funzionalità del protocollo bitcoin (l’insieme di regole che ne governano la rete), che rappresenta il cuore del modello economico di bitcoin perché, portando al dimezzamento dei bitcoin coniati per ogni blocco, si influenza il tasso di emissione e la quantità di moneta circolante, riducendo, di fatto, la quantità fornita. Tenendo conto che un blocco viene generato circa ogni 10 minuti, sappiamo che 210mila blocchi vengono generati in circa quattro anni, ovvero la distanza tra un halving e un’altro.

Il primo halving

Il primo halving ebbe luogo nel 2012 quando fu dimezzata la quantità di bitcoin emessi per blocco, passando da 50 a 25 bitcoin. Un secondo halving ebbe luogo nel 2016, dimezzando il numero da 25 a 12,5. Alle 19.23 Utc (le 21.23 in Italia) di lunedì 11 maggio 2020 è avvenuto il terzo halving della storia del bitcoin quando F2Pool ha minato il blocco numero 630mila della blockchain (visualizzabile qui).

Il terzo halving ha portato a dimezzare la quantità di bitcoin coniati ogni blocco da 12,5 a 6,25. Tramite il meccanismo dell’halving, Satoshi fissa anche un tetto massimo di 21 milioni di bitcoin coniati (tetto che raggiungeremo circa nel 2140).

A chi vanno i bitcoin coniati?

L’idea di Satoshi Nakamoto si basa su un complesso sistema di pesi e misure che trovano al proprio centro il cosiddetto “reward del blocco”. I minatori sono coloro che trovano i nuovi blocchi e validano le transazioni bitcoin, utilizzando software, hardware ed elettricità. Hanno un ruolo importantissimo, ma investono molte risorse. La domanda è: perché un minatore dovrebbe quindi investire risorse per validare transazioni di altri su un registro (la famosa blockchain) di cui non ha la proprietà e da cui non trae alcun vantaggio?

Semplice: Chi trova il nuovo blocco della blockchain ottiene il “reward del blocco” ovvero l’insieme dei nuovi bitcoin coniati (più le fee di ogni transazione validata all’interno del blocco) che vengono accreditati come ricompensa ai minatori che per primi trovano i nuovi blocchi. Il genio di Satoshi pone al centro del sistema monetario la qualità più umana di tutte: l’avarizia. Proprio per fare in modo che i minatori fossero spinti a tenere in vita la blockchain, Satoshi unisce la funzione di conio di nuova moneta con quella di ricompensa per il lavoro svolto in forma di un bene utile, limitato, scarso e quindi di valore, il bitcoin.

L’offerta fissa di bitcoin è uno dei motivi per cui esso ha valore. Il principio di scarsità dell’economia impone infatti che un’offerta bassa o fissa e una domanda crescente comportino un aumento dei prezzi nel tempo.

Bitcoin è anche la moneta di Satoshi

Un altro effetto importante riguarda l’espansione della base monetaria di bitcoin che cambia anch’essa ad ogni halving. Con il terzo halving, si passa dal precedente 3,6% all’1,8% di inflazione monetaria annua “da non confondere con il target del 2% delle banche che si basa sulla inflazione dei prezzi e non sulla supply, la quale può essere poi aumentata con strumenti come, per esempio, il quantitative easing” spiega Marco Amadori, amministratore delegato di Inbitcoin.

È particolare pensare anche al momento storico in cui questo halving è avvenuto: in piena crisi economica causata dal Covid-19, crisi a cui il sistema monetario mondiale ha risposto stampando molta moneta. Interpellato sulla questione Giacomo Zucco, bitcoin educator, spiega: “Questo halving è significativo perché in un momento preciso in cui tutte le banche centrali stampano soldi per la crisi (addirittura la Fed sta stampando miliardi). Viviamo in un sistema monetario in cui c’è sempre un incentivo per il produttore di denaro per creare più denaro per far fronte a spese. In generale c’è la tendenza di chiunque abbia il privilegio di produrre denaro di farlo sempre di più. Proprio negli stessi giorni bitcoin dimostra di essere l’unico sistema in cui non solo chi crea bitcoin non ha il potere di produrne di più ma, addirittura, non ha il potere di fermare il processo che li costringe a produrne sempre di meno”.

Bitcoin è una reale alternativa che viene testata dal 2009 e continua a esistere nel tempo. Qualsiasi cosa avvenga c’è e funziona sempre nella stessa maniera, mantenendo la promessa data: essere il primo bene digitale scarso, finito e non duplicabile della storia dell’umanità.

Una curiosità: F2Pool, il gruppo di minatori che hanno estratto la ricompensa del blocco 629.999 (ultimo blocco prima dell’halving), hanno reso omaggio al creatore di bitcoin inserendo all’interno del blocco il messaggio: NYTimes 09/Apr/2020 With $2.3T Injection, Fed’s Plan Far Exceeds 2008 Rescue. Il titolo è in riferimento all’articolo del New York Times sulla risposta della Fed alla crisi economica incipiente ed è stata un omaggio a quella lasciata dal creatore di Bitcoin sul primo blocco della rete quando Satoshi stesso inserì la testata del Times il 3 Gennaio 2009: The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks. Happy 4th Bitcoin era! (o 3rd per i programmatori che contano in base zero)

