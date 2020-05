10 gagdet intelligenti per prendere il sole in balcone

20 Maggio 2020 – 9:03

In questo periodo di isolamento domestico, il livello di vitamina D è ai minimi storici e il modo più efficace per farla innalzare è esporsi al sole. Per abbronzarsi in maniera comoda e smart ci vuole il necessaire idoneo, quello che farà diventare verde d’invidia il vicino non perché la vostra erba è più verde ma semmai perché i vostri altoparlanti usb integrati nella sdraio sono più potenti.

Per aiutarvi a battere il vicinato in materia geek, abbiamo selezionato i 10 accessori intelligenti e tech che vi incoroneranno i più nerd (e abbronzati) del quartiere.

Dal caricabatterie con pannelli solari che vi ricarica iPad e iPhone mentre sorseggiate un Appletini (rimanendo in tema Apple) fino al cerotto UV interattivo da attaccare alla pelle che comunica via app allo smartphone Android (per par condicio) quale protezione solare spalmarvi, avete l’imbarazzo della scelta. Sfogliate la gallery in alto per scoprire i 10 accessori per prendere il sole in maniera tech come mai nessuno ha fatto prima d’ora.

The post 10 gagdet intelligenti per prendere il sole in balcone appeared first on Wired.

Fonte: Wired