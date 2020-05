Xiaomi presenta la nuova interfaccia MIUI 12, più privacy e design migliorato

19 May 2020 – 14:45

È sempre stato l’anello debole degli smartphone cinesi, spesso produttori di bei telefoni ma dal software deboluccio. Le cose sono migliorate molto negli anni e anche Xiaomi ha fatto notevoli passi in avanti, ma l’annuncio del nuovo MIUI 12 con tanto di conferenza in streaming mondiale dimostra che questo elemento è sempre più rilevante.

È infatti proprio dal sistema operativo che dipende l’esperienza utente e più questa è complicata e farraginosa più aumenta la frustrazione anche se tra le mani si stringe un telefono di qualità. Lo dimostra da anni il successo di Apple che proprio sull’interfaccia e sulla facilità d’uso ha costruito il suo impero, sopperendo in parte ai guizzi tecnologici che ormai mancano da qualche tempo.

Un modello che vale la pena replicare, soprattutto nel mondo Android e soprattutto oggi che gli smartphone si assomigliano parecchio tra di loro. Non sorprende quindi che Xiaomi abbia voluto rinnovare il suo sistema operativo intervenendo in modo significativo non solo sul layout grafico, ma anche sulle funzioni e sulla parte software nascosta agli utenti.

Il nuovo MIUI 12 che abbiamo provato in anteprima ha portato diversi progressi rispetto alla versione precedente, concentrando principalmente l’attenzione sulla privacy con l’obiettivo di aumentare la sicurezza degli utenti. Uno dei punti cardini di questa versione è infatti la possibilità da parte dell’utente di sapere sempre cosa sta facendo il proprio telefono, in modo particolare come si stanno comportando le applicazioni.

L’utente può accedere in ogni momento alle informazioni su come le singole applicazioni utilizzano i permessi relativi alla posizione, ai contatti, alla cronologia delle chiamate, al microfono e alla memorizzazione. Inoltre nella barra di stato appaiono delle notifiche lampeggianti quando le applicazioni sensibili, tra cui la telecamera, la posizione e il microfono, sono in esecuzione in background.

Cliccando sulla notifica, l’utente può modificare le impostazioni di autorizzazione e bloccare qualsiasi comportamento sospetto. No solo, ma per aumentare la protezione anche dei meno esperti, di default i permessi alle funzioni più sensibili sono disponibili solo “durante l’utilizzo” delle applicazioni, cioè nessun dato verrà trasmesso se non sarà l’utente ad usare quella specifica app.

Un buon lavoro è stato svolto anche dal punto di vista del design. Si tratta di squisitezze legate ai dettagli, come le nuove animazioni di sistema che i progettisti adorano arricchire di significati filosofici, ma che più semplicemente ora risultano più belle, fluide e armoniose. In modo particolare si apprezza la grafica di layout che consente di leggere in modo più intuitivo tutte le informazioni di sistema.

Anche dal punto di vista delle funzionalità si notano interessanti progressi rispetto a MIUI 11, in particolare nella gestione del multitasking ora possibile con l’uso di finestre fluttuanti che possono essere agevolmente spostate e chiuse a seconda delle necessità. Nuova anche la modalità di trasmissione dello schermo che permette di condividere documenti, app, video e immagini anche con il display spento per evitare che vengano visualizzati contenuti privati come messaggi e notifiche.

I più smanettoni ameranno anche la nuova versione del Dark Mode, completamente ridisegnata per offrire un’esperienza visiva ricca e coinvolgente anche quando si opera sullo schermo scuro, che aiuta a ridurre anche i consumi della batteria. Consumi che sono stati ulteriormente ridotti per la gestione delle attività in background anche grazie alla funzione di Ultra risparmio. Con questa opzione attiva, le funzioni che consumano più energia saranno limitate per prolungare il tempo di standby del telefono.

Infine chi desidera avere una schermata Home super pulita può affidarsi alla funzione App Drawer che permette di spostare tutte le icone delle app in una sorta di cassetto virtuale, apribile quando serve con un solo click.

Nel complesso gli utenti Xiaomi guadagnano con MIUI 12 un’esperienza d’uso più ricca, veloce e intuitiva resa tale anche da un’interfaccia grafico più armonioso e piacevole da vedere. Un progresso non da poco perché dimostra chiaramente la maturità del marchio cinese, cresciuto molto rapidamente ma cognizione di causa. L’obiettivo è chiaro: costruire un rapporto sempre più solido con i propri clienti per fidelizzarli sempre di più.

The post Xiaomi presenta la nuova interfaccia MIUI 12, più privacy e design migliorato appeared first on Wired.

Fonte: Wired