Un giudice ha tenuto il primo processo su Zoom

19 May 2020 – 15:12

(Immagine: pixel2013/pixabay)Un giudice texano ha usato Zoom per tenere il primo processo a distanza. Mentre i tribunali degli Stati Uniti stanno ancora decidendo se rinviare i processi al termine della pandemia o istruire procedimenti da remoto tramite le piattaforme di videoconferenza, il giudice Emily Miskel ha giocato di anticipo e convocato la giuria popolare sulla celebre piattaforma per farla assistere a un fase preliminare del processo.

Come racconta Reuters, Zoom è stata adoperata per un processo che verte su una controversia assicurativa nella contea di Collin in Texas. Nella mattinata del 18 maggio il giudice ha presieduto il procedimento di selezione dei 25 giurati che, tramite smartphone, laptop o tablet hanno assistito a un dibattimento ridotto e hanno emesso un verdetto non vincolante. La selezione è stata trasmessa anche in diretta su Youtube.



Questo processo in forma abbreviata è servito alle parti in causa per valutare la fattibilità del processo su Zoom. Per l’occasione il giudice ha anche attivato uno sfondo virtuale per ricreare un’aula del tribunale. Nonostante alcuni inconvenienti tecnici, Zoom ha superato la prova. Ora occorrerà vedere se altri lo adotteranno.

