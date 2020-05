Recensione Motorola Edge: forma e sostanza

19 May 2020 – 11:40

Qualcosa deve essere cambiato dal punto di vista della strategia del gruppo: dopo un lungo momento di “galleggiamento”, Lenovo proprietario del marchio, sembra aver impresso un po’ di accelerazione ai prodotti Motorola. Ed era ora. Lo slancio è arrivato sicuramente con il nuovo Razr (anche se le vendite non sembrano decollare), ma tutta la gamma 2020 sembra avere finalmente qualcosa da dire, come conferma il recente Motorola Edge.

Bisogna usarlo un po’ per capire che questo smartphone ha il suo perché, ma una cosa appare evidente appena lo si tiene in mano: non è un mattone. La tendenza di realizzare smartphone dagli schermi sempre più grandi ha portato i consumatori a doversi abituare a vistosi, ingombranti e pesanti telefoni. Il Motorola Edge, sfruttando al massimo il formato 21:9 dello schermo, si impugna alla perfezione anche con una sola mano.

Sembra apparentemente più piccolo del solito, ma a veder bene il display FHD+ misura 6,67 pollici, dunque c’è tutto lo spazio per gestire al meglio qualsiasi applicazione. Proprio i bordi stondati Endless dello schermo conferiscono poi al telefono anche un look elegante che non passa inosservato grazie all’assenza delle cornici. Nel complesso tutto il design del prodotto sembra convincente, il merito è anche delle fotocamere posteriori che sporgono di pochissimo dalla scocca. Anche il peso è un plus: solo 188 grammi.

Le prestazioni del reparto imaging non sono però da top di gamma, ma non è questa la vocazione del Motorola Edge che invece punta ad andare incontro alle esigenze di un pubblico eterogeneo che cerca un buon bilanciamento tra tutti gli aspetti tipici di uno smartphone. Le specifiche tecniche sono infatti quelle di un prodotto intermedio: quadrupla fotocamera con sensori da 64 Mp f/1.8 OIS, 16 Mp wide (117°) f/2.2, tele obiettivo da 8 Mp 3x f/2.4, doppio flash led e l’ormai immancabile ToF (Time of Flight).

Questi numeri ci dicono che foto e video possono essere gestiti bene in tutte le situazioni, ma non si può chiedere al telefono di andare oltre alcuni limiti. La luminosità della lente principale è comunque buona e le immagini notturne si portano a casa con una certa soddisfazione, ma occorre tenere ben fermo lo smartphone e anche l’autofocus non è un razzo. Buona però la resa dei colori e i contrasti. Fa il suo lavoro anche la camera frontale da 25 megapixel, opzione quasi del tutto inutile perché si ottengono più o meno gli stessi risultati lasciando il telefono nella modalità standard a 6 Mp.

Nessuna sbavatura invece per quanto riguarda la velocità e fluidità di utilizzo di questo Motorola Edge, che come altri telefoni simili può fare affidamento sull’ormai collaudato SoC Qualcomm Snapgragon 765, GPU Adreno 620 e modem 5G Snapdragon x52. È dunque un prodotto 5G, ovviamente, che si comporta bene anche grazie al sistema operativo tenuto piuttosto snello.

Piuttosto valida l’autonomia, merito certo dei 4500 mAh della batteria, ma anche di una buona ottimizzazione software che permette di arrivare a fine giornata anche con oltre il 30% di carica, però i tempi per una ricarica completa non brillano. Comunque ci sono piaciuti altri due aspetti: la riproduzione audio assicurata dal doppio speaker stereo e la presenza del tanto amato (e maltrattato) jack audio.

In sintesi il Motorola Edge merita di essere promosso. “Non è il primo della classe, ci sono ragazzi con maggiore talento, ma si applica con costanza”. È quindi un prodotto di fascia medio/alta da tenere in considerazione soprattutto per il form factor che troverà consensi anche tra il pubblico femminile. Il prezzo di listino è di 699,99 euro è nel solco dei prodotti concorrenti, ma qualcuno vanta prestazioni migliori, quindi forse avrebbe più appeal con un costo diverso.

Voto: 7,5

Wired: facile da impugnare, buona autonomia, jack audio

Tired: fotocamera valida ma non brillante, ricarica totale lenta

