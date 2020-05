Le foto del primo giorno di riaperture in Italia

19 May 2020 – 11:33

In Italia le cronache raccontano di una ripartenza problematica ma allo stesso tempo ordinata: file fuori dai centri commerciali fin dalle prime ore del mattino – alcune, come quelle all’Ikea di Corsico nell’hinterland milanese ricordavano le chilometriche serpentine ai padiglioni di Expo -, barbieri e parrucchieri presi d’assalto, oltre a chiese di nuovo piene di fedeli. È questo l’affresco che le immagini raccolte il 18 maggio, giorno in cui finalmente sono venute meno le restrizioni da coronavirus per bar, ristoranti e attività commerciali al dettaglio, ci raccontano. Potete sfogliarle nella nostra gallery.

Da Milano a Napoli le persone stanno lentamente tornando a una parvenza di normalità, riappropriandosi di spazi per mesi negati. Secondo i primi numeri, però, una buona percentuale di attività non ha ancora riaperto: le difficoltà economiche e gli accorgimenti per il distanziamento sociale da adottare all’interno degli spazi chiusi, gettano moltissimi esercenti in difficoltà. E infatti non sono mancate alcune proteste di piazza.

