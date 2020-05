L’e-commerce cresce in Italia nel 2019, ma il coronavirus dimezza il giro d’affari

19 May 2020 – 15:24

Presentato il report di Casaleggio Associati sulle vendite online in Italia: + 17% nel 2019. Con la pandemia sale la richiesta di alimentari, prodotti per la salute e bellezza ed editoria, mea non tutte le aziende riescono a evadere gli ordini

Fonte: La Stampa