La sigla di Tiger King rifatta in puro stile Game of Thrones

19 May 2020 – 11:30

Sembrano passati ormai secoli dalla conclusione della serie che aveva tenuto col fiato sospeso milioni di spettatori in tutto il mondo, Game of Thrones. Il suo ricordo pare lontano, appunto, e nel frattempo altri titoli si sono succeduti nell’ottenere la stessa hype mediatica: ultimamente sulla bocca di tutti, e in parecchi meme circolati online, era Tiger King, la docuserie Netflix su un assurdo allevatore di tigri negli Stati Uniti. La popolarità di questa produzione è arrivata a un livello tale che se ne farà una versione fiction con protagonista Nicolas Cage. Inevitabile dunque che, nell’immaginario comune, iniziassero a formarsi dei paralleli e perfino delle contaminazioni: ecco che è arrivato un video che reinterpreta la sigla della serie come se fosse quella delle avventure di Westeros.

La clip è opera dell’utente di YouTube Jed Angelo Segovia, che nella descrizione ricorda come Tiger King sia stato definito un “Game of Thrones dei redneck“, ovvero degli abitanti bianchi degli Stati Uniti del sud, spesso indicati dispregiativamente come rozzi, razzisti e di cattivo gusto. Dunque il tema musicale è lo stesso, ma anche le animazioni sono simili, facendo emergere in rilievo le varie location dov’è ambientata la serie, dallo zoo di Greater Wynnewood di proprietà del protagonista Joe Exotic alla riserva Big Cats Rescue della rivale Carole Baskin, passando per il complesso di Myrtel Beach di un altro allevatore di felini, Doc Antle. Ai più attenti non sfuggiranno dei dettagli tanto ironici quanto tragicomici: si vede infatti la pizzeria dalla quale Joe si riforniva di carne scaduta per i suoi animali (e dipendenti), mentre la bicicletta ricoperta di fiori di Carole nasconde un tritacarne, alludendo ai sospetti che la donna abbia fatto così sparire il cadavere dell’ex marito.

S’intravedono anche le lapidi di tanti cuccioli di tigre, perché nel documentario si denuncia anche come i piccoli animali venissero eliminati quando ormai non erano più così giovani da attirare la tenerezza del pubblico. Insomma questo video riassume al meglio, nella sua assurdità ma anche nella sua drammaticità, tutti i toni contrastanti di una serie come Tiger King, che in qualche modo incarna un’epica di vendetta e sete di potere davvero simile a quella di Game of Thrones. Si scopre alla fine che il video è stato realizzato da Segovia durante la quarantena per il coronavirus, e si può solo immaginare quanto dell’abbondante tempo libero ci abbia voluto dedicare.

