Jon Hamm e David Tennant di Good Omens, i protagonisti dell’Autocomplete Interview di oggi

19 Maggio 2020 – 15:03

Gli attori Jon Hamm e David Tennant sanno bene cosa significa prendere parte a una serie di successo. Hamm ha vestito i panni dell’indimenticabile Don Draper nell’altrettanto indimenticabile Mad Men, Tennant quelli del Dottore nel fantascientifico e longevo Doctor Who (ma anche Broadchurch, con Olivia Colman, ha il suo fascino).

Nel mezzo del cammin della loro carriera, gli attori, ormai cinquantenni, si sono ritrovati sul set di Good Omens, la miniserie basata sul romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman che ha debuttato lo scorso anno su Amazon Prime Video. Qui scoprono quali sono le ricerche suggerite dalla funzione autocomplete di Google quando si effettua una ricerca coi loro nomi, col grado di sorprese a cui siamo abituati.

Hamm ripercorre i vecchi tempi: i fan sembrano parecchio interessati a scoprire quale liceo ha frequentato (la John Burroughs High School dal 1983 al 1989, a St. Louis, Missouri), chi era il suo insegnante di recitazione, che lavori ha fatto prima di arrivare alla fama (anche il lavapiatti in un ristorante greco, ad esempio).

Tennant invece è nato in Scozia e ha dovuto scegliere un nome d’arte per iscriversi al sindacato degli attori. Non ha mai preso parte a Game of Thrones: a quanto pare qualche utente di Google crede che anche Hamm abbia partecipato alla serie. Tutti quei draghi vi hanno dato alla testa.

