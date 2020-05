Il trailer di Space Force, la serie comica (da un’idea di Trump) che è anche un podcast

19 May 2020 – 17:42

Sono tante le assurdità per cui possiamo “ringraziare” il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e fra queste c’è anche quella per cui è nata la serie Netflix Space Force. Fu proprio lui, lo scorso dicembre, a fondare un nuovo braccio dell’esercito completamente dedicato alla difesa militare dello spazio. Steve Carrell e Greg Daniels, già duo affiatato dietro alla creazione della versione americana di The Office, non si sono fatti sfuggire l’occasione di partire da questo presupposto per dare vita a una comedy demenziale e fin troppo attuale. In queste ore è stato diffuso il primo trailer ufficiale.

Tutto ha inizio dal generale dell’esercito Mark Naird (interpretato da Carrell) che fa inavvertitamente decollare uno shuttle spaziale: per punizione o per promozione, non si capisce bene, viene incaricato di guidare il nuovo dipartimento preposto all’esplorazione, alla difesa e alla colonizzazione dello spazio. Naird, però, già di per sé personaggio non molto flessibile, scopre che raggiungere l’obiettivo non è per nulla facile. Per fortuna, accanto a lui ci sono lo scienziato Adrian Mallory, cioè una specie di dottor Stranamore interpretato da John Malkobich, e la moglie Maggie, a cui dà il volto Lisa Kudrow, la Phoebe di Friends. Nel cast, tanti altri attori noti come Ben Schwartz, Jane Lynch e Fred Willard recentemente scomparso.

Space Force debutta su Netflix il 29 maggio, ma non è l’unico contenuto riguardante il progetto. Accanto alla serie, c’è Inside Joke, podcast condotto da Jimmy O. Yang, anche lui fra gli attori degli episodi, che interagisce con il cast e la troupe per scoprirne i retroscena. Diviso in 10 parti, è in uscita dal 29 maggio due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, sulle principali piattaforme audio.

