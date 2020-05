Il tappetino da yoga più igienico che ci sia

19 Maggio 2020 – 18:02

(Foto: Koru Mat)Che senso ha purificarsi con lo yoga usando un tappetino pieno di germi? Se lo sono chiesto i creatori di Koru Mat, ossessionati dal nonsense di uno dei gesti ripetuti ancora e ancora da chi pratica la disciplina: arrotolare il tappetino, appunto. Quel che succede, normalmente, è che la parte che è stata appoggiata a terra (a contatto con il pavimento di uno studio o con l’erba del parco, per esempio) finisce appiccicata al nostro corpo. Poco logico e poco igienico, in particolare durante la pandemia di coronavirus che chiede di essere ancora più attenti.



La soluzione è il classico uovo di Colombo: dopo l’uso, il tappetino ideato da Koru Mat viene richiuso su se stesso, seguendo una piega posta a metà, prima di essere arrotolato. Così la parte riservata alla pratica (azzurra e con il logo) resta intonsa e non tocca mai quella blu scuro, destinata al pavimento. Slogna: Fold & Roll, cioè piega e arrotola.

Un modo di affrontare il problema semplice e geniale allo stesso tempo, tanto che durante l’emergenza da Covid-19 i tappetini super igienici sono andati esauriti (per ogni pezzo venduto sul sito, tra l’altro, l’azienda dona 10 dollari per proteggere medici e infermieri). Si trovano ancora su Amazon a 39,99 dollari (circa 37 euro) più le spese di spedizione.

