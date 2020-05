Huawei P40 senza segreti

19 Maggio 2020 – 6:43

Il 2020 vede i device Huawei prendere una strada autonoma rispetto ad Android e ovviamente a iOS di Apple. Il sistema operativo EMUI 10.1 –basato su Aosp, il pacchetto libero del sistema operativo di Google – permette infatti a tutti i device del colosso cinese di utilizzare i Huawei Mobile Services al posto dei Google Mobile Services. Cambia anche lo store digitale, denominato AppGallery.

La AppGallery, già pre installata su tutti i device Huawei e Honor, rappresenta la prima vera alternativa degli ultimi 10 anni a Google Play e App Store. Questo store garantisce l’accesso a oltre 55mila app disponibili. Vediamo ora cosa cambia nelle impostazioni di un nuovo device Huawei HMS e nel download delle app preferite.

App Phone Clone scaricabile su AppGalleryI primi passi con un device Huawei

Alla prima accensione del device, la casa di Shenzhen suggerisce di utilizzare Phone Clone. Questa app Huawei può essere utilizzata da tutti gli smartphone Android (non solo Huawei) e iOS. Serve per trasferire tutti i dati (contatti, foto, video) dal precedente smartphone a quello nuovo. Terminato questo passaggio, sul nuovo device si troveranno anche le app di quello precedente. Si tratta di un vero e proprio copia e incolla.

Creazione ID HuaweiCome creare il nuovo ID Huawei

Il secondo passaggio richiesto nelle prime fasi di utilizzo del device è la creazione di un Huawei ID. Questo ovviamente se non si è già in possesso di un account Huawei. Si tratta di un profilo che permette all’utente, tramite mail e password, di accedere a tutti i servizi Huawei. Tra questi si trova Huawei Video e Huawei Music. L’accesso al proprio ID è necessario per scaricare i temi tramite Huawei Temi, o utilizzare il cloud, così come scaricare tutte le app tramite AppGallery.

Il download delle App su AppGallery

Sui device più recenti di Huawei, come i modelli Mate 30 pro, Mate Xs o la famiglia P40, lo store proprietario di Huawei, AppGallery, si sostituisce al Play Store di Google. Una volta effettuato l’accesso su AppGallery, l’utente può effettuare il download delle app preferite. Lo store è in continua evoluzione e ogni giorno si arricchisce di nuove app.

Ma se quella che si sta cercando non fosse ancora disponibile, si può utilizzare TrovApp. Si tratta di un’app realizzata da un team di developer italiani, che aggrega oltre 1000 app e suggerisce all’utente, in un solo click, dove scaricarle. È disponibile gratuitamente su AppGallery.

Gli screenshot di AppGallery (1 e 2) e TrovAppDove trovare le App più richieste in questo momento

Per creare una guida utile, abbiamo pensato di raggruppare le app per aree di competenza e di segnalare lo store dove l’utente le può reperire e scaricare più facilmente. Infine, per cercare informazioni sul proprio device e chiedere consigli è sufficiente registrarsi alla HUAWEI Community, il luogo d’incontro virtuale dedicato agli appassionati del brand. Qui è anche possibile conoscere più nel dettaglio tutti i vantaggi offerti dai Huawei Mobile Services. Di seguito una proposta di applicativi disponibili suddivisi per categoria.

Messaggistica

• WhatsApp è disponibile su AppGallery con un link diretto al sito ufficiale, dove l’utente può recuperare l’APK ufficiale. L’estensione APK indica un file Android Package. È il formato di file utilizzato per la distribuzione e l’installazione di componenti in dotazione sulla piattaforma per dispositivi mobili Android;

• Zoom, stessa procedura di prima;

• Telegram presente su AppGallery;

• Viber presente su AppGallery;

• Facebook Messenger attraverso TrovApp;

• WeChat presente su AppGallery;

Social Network

• Facebook è disponibile su AppGallery con un link diretto al sito ufficiale, dove l’utente potrà recuperare l’apk ufficiale;

• Instagram attraverso TrovApp;

• Snapchat presente su AppGallery;

• Tik Tok presente su AppGallery;

• Twitter presente su AppGallery;

• Linkedin attraverso TrovApp.

Entertainment

• Huawei Music è già pre installata sui device Huawei;

• Huawei Video come sopra;

• YouTube: su AppGallery è disponibile il link per la web version, da cui poi con una shortcut è possibile inserire l’app nella home dello smartphone;

• Netflix attraverso TrovApp;

• Amazon Prime Video attraverso TrovApp;

• Spotify attraverso TrovApp;

• Tidal presente su AppGallery;

• Deezer presente su AppGallery;

• Rai Play presente su AppGallery;

• Mediaset Play presente su AppGallery;

• Infinity presente su AppGallery;

• VVVVID presente su AppGallery;

• Rakuten presente su AppGallery;

Giochi

• Games of Throne presente su AppGallery;

• PewDiePie’s Tuber Simulator presente su AppGallery;

• Star Trek presente su AppGallery;

• The Walking Dead presente su AppGallery;

• Word Jungle (giungla di parole) presente su AppGallery;

• Asphalt 9 presente su AppGallery.

Mappe

• Here we Go presente su AppGallery;

• Maps me presente su AppGallery;

• Waze attraverso TrovApp;

• Google maps attraverso TrovApp (con il limite che non ci si può loggare, quindi registrare luoghi preferiti. Per il resto non ha limitazioni).

Utility

• Inps presente su AppGallery;

• Infotarga presente su AppGallery;

• Quiz Patente 2020 presente su AppGallery;

• Immobiliare.it presente su AppGallery;

• Qwant presente su AppGallery;

• IlMeteo presente su AppGallery;

• 3B Meteo presente su AppGallery;

• Subito presente su AppGallery;

• Truecaller presente su AppGallery;

• Wikipedia presente su AppGallery;

• PHOTOSì presente su AppGallery.

Shopping

• Privalia presente su AppGallery;

• Zara presente su AppGallery;

• Amazon Shopping presente su AppGallery;

• Zalando presente su AppGallery;

• Yoox presente su AppGallery;

• Alibaba presente su AppGallery;

• PromoQui presente su AppGallery;

• Stocard presente su AppGallery;

• Trovapress presente su AppGallery;

• Piazza Italia presente su AppGallery;

• Ticket One presente su AppGallery;

• Just Eat presente su AppGallery;

• Glovo presente su AppGallery.

Travel

• Booking presente su AppGallery;

• Trip.com presente su AppGallery;

• SosTravel presente su AppGallery;

• Airbnb presente su AppGallery;

• Italo presente su AppGallery;

• Trenitalia presente su AppGallery;

• Lufthansa presente su AppGallery;

• AirItaly presente su AppGallery;

• Vueling presente su AppGallery;

• Ryanair presente su AppGallery;

• Atm Milano presente su AppGallery;

• Uber presente su AppGallery;

• ItTaxi presente su AppGallery.

Mail

• Gmail, il proprio account è facilmente impostabile tramite l’app preinstallata Huawei Mail;

• Acqua Mail presente su AppGallery;

• Blue Mail presente su AppGallery.

