Back 2 Bed di eego è la canzone-videogioco per combattere le paranoie

19 Maggio 2020 – 15:03

Creare e immergersi in un mondo alternativo spesso può essere salvifico. Ed è quello che è successo a eego, direttore artistico di eventi, producer e songwriter con all’attivo un Ep, June, uscito nel 2015 per doubledoubleu.net. Per superare un periodo non troppo facile, ha sfruttato le sue doti di programmatore per concretizzare in immagini quello che voleva esprimere con la musica. Così il brano Back 2 Bed diventa un videogioco, un platform in 2d, che ripercorre la storia raccontata dal testo: si parte da una camera da letto dove un piccolo ometto nudo si trova a raccogliere dischi, canne e cactus con l’obiettivo di sfuggire alla prima delle paranoie che incontrerà nelle 24 ore successive. Si procede su 3 livelli in un crescendo sempre più onirico che si conclude al tramonto del giorno successivo tra pillole e funghetti tossici, meduse volanti e temibili vermi pieni di occhi.

Oltre alla parte visuale che è diventata un videogioco a tutti gli effetti (potete giocarci qui), il singolo – mixato e masterizzato da Federico Altamura presso Orange Corner Studio, vede la collaborazione di Arua. Il risultato è una fusione tra r&b futuristico, pop avanguardista e intrecci vocali e beat trap, che si configurano come un mix perfetto per l’attuale scena urban libera da confini.

The post Back 2 Bed di eego è la canzone-videogioco per combattere le paranoie appeared first on Wired.

Fonte: Wired