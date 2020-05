Amazon apre 4 magazzini in Italia per il suo ecommerce

19 May 2020 – 17:06

Un magazzino di smistamento di Amazon (Getty Images)Amazon continua a espandersi in Italia. Dopo i recenti investimenti per lanciare la nuova regione europea dei datacenter di Amazon Web Service a Milano, il colosso dell’ecommerce ha deciso di potenziare sul territorio nazionale anche la rete logistica mettendo in cantiere progetti per nuovi centri di smistamento.

Parma

Una zona strategica per l’azienda si conferma l’Emilia Romagna, dove Amazon è già presente con i suoi magazzini e centri logistici dal 2011 (a partire dal grosso magazzino di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza) e impiega oggi oltre 1.800 persone in tutta la regione. A questa rete dal prossimo settembre si aggiungerà anche il nuovo deposito di smistamento che l’azienda ha deciso di aprire a Parma, e che servirà i clienti delle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena.

“In questo momento riteniamo ancora più importante l’annuncio di un nuovo deposito di smistamento a Parma, per poter garantire ai nostri clienti un servizio ancora più efficiente“, ha commentato il responsabile di Amazon Logistics in Italia, Gabriele Sigismondi.

Si tratta di un centro di smistamento di oltre 11mila metri quadrati e in grado di creare nei tre anni successivi 30 nuovi posti di lavoro per personale assunto a tempo indeterminato da Amazon Logistics, mentre altri 70 autisti saranno assunti dai diversi fornitori locali con cui l’azienda collaborerà per i servizi di consegna. Sul sito Amazon sono anche già aperte le candidature a molte delle posizioni manageriali previste in questo nuovo centro.

Castegnato (Brescia)

Per quanto riguarda il Nord Italia, invece, Amazon ha annunciato la creazione di un nuovo centro di smistamento a Castegnato, in provincia di Brescia, per la copertura dei servizi di consegna delle provincie di Bergamo, Lodi, Brescia e Cremona. In questo caso si tratta di una superficie complessiva di circa 8mila metri quadrati, e anche per questo deposito l’apertura è prevista per il prossimo autunno, con un piano di assunzioni che vede circa 30 nuovi dipendi di Amazon e 70 posti da autista a tempo indeterminato tramite accordi con i fornitori sul territorio.

Genova

Sempre per l’autunno 2020 aprirà i battenti il centro di smistamento di Genova Campi, che servirà anche parte della provincia di Alessandria e di La Spezia. Anche qui il colosso dell’ecommerce stima che nei 7mila metri quadrati di superficie dei nuovi spazi saranno impiegati in tre anni circa un centinaio di nuovi addetti tra posizioni di gestione, magazzinieri e indotto.

Catania

Per quanto riguarda il Sud, Amazon ha annunciato l’apertura di un altro centro di smistamento a Catania, per coprire l’area delle provincie di Siracusa, Messina e la Catania. In questo caso la superficie dal nuovo polo logistico coprirà circa 10mila metri quadrati e genererà anche altri nuovi posti di lavoro tra operatori di magazzino e autisti assunti da fornitori di servizi di logistica.

Queste nuove aperture andranno quindi a consolidare la posizione di Amazon nel nostro paese, dove l’azienda ha già investito dal 2010 oltre 4 miliardi di euro e nel complesso, secondo i dati relativi al 2019, dà lavoro a oltre 6.900 dipendenti in tutto il territorio e soltanto lo scorso febbraio aveva annunciato la creazione di 1.400 nuovi posti di lavoro nei centri di distribuzione di Castelguglielmo e San Bellino, in provincia di Rovigo e a Colleferro, in provincia di Roma.

Fonte: Wired